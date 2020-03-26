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      У США рекордне безробіття через коронавірус: фондові ринки знову обвалились

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      Криза у США через коронавірус триває / AP

      26 березня світові фондові ринки відреагували черговим падінням вартості акцій та ключових фондових індексів. Обвал спричинило рекордне безробіття у США, викликане поширенням коронавірусу.

      За даними американської статистики, минулого тижня у США зафіксували 3,28 мільйона нових безробітних. Про це повідомляє CNBC.

      Актуально Коронавірус у США: кількість померлих та хворих різко зросла

      Це найвища цифра, зафіксована за всю історію спостережень. Вона перевищило попередні рекорди — 665 тисяч нових безробітних у розпал економічної кризи 2009 року та попередній абсолютний рекорд у 695 тисяч безробітних у 1982 році.

      Ключові фондові індекси 26 березня також обвалились:

      • S&P 500 — на 0,7%,
      • Nasdaq — на 0,4%.

      Це сталося навіть попри затверджену програму економічних стимулів у США розміром у 2 трильйони доларів.

      Інвестори зазначають, що попри виділення допомоги американською владою для стримування економічної кризи, наслідки коронавірусу для економіки перевершили попередні очікування.

      Коронавірус у США: останні новини 

      • Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що новим епіцентром поширення коронавірусу може стати США.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.
      • 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
      • Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від Covid-2019.
      • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
      • Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

      Зверніть увагу! Станом на 26 березня жертвами коронавірусу у США стали вже 1042 людини. Лише за останню добу померли рекордні 233 інфікованих. Кількість хворих перевищила 69 тисяч осіб. Найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк. Загалом коронавірус зафіксували у всіх 50 штатах, окрузі Колумбія та інших американських територіях.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Фондовий ринок Безробіття Світова криза 2020 Новини США
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