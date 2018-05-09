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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У столиці 8 хлопців примусово забрали у військкомат прямо із хостелу

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У столиці 8 хлопців примусово забрали у військкомат прямо із хостелу
У столиці 8 хлопців примусово забрали у військкомат прямо із хостелу / acc.cv.ua

У Києві вранці 8 травня вісьмох хлопців примусово затримали та доправили у Голосіївський районний військовий комісаріат. Молодиків забрали прямо зі столичного хостелу "Гавана".

У військкоматі затриманих змусили пройти медичну комісію на придатність до військової служби, передає "Заборона" з посиланням на одного із затриманих.

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Зазначається, що близько 7 години ранку у хостел приїхали невідомі в цивільному одязі у супроводі людини у формі співробітника МВС. Вони перевірили паспорти та приписні свідоцтва у всіх чоловіків. Тих, в кого приписного не було, силоміць відвезли у військовий комісаріат Голосіївського району.

Згодом одного з хлопців, який постійно проживає в Києві, доправили до військкомату за місцем реєстрації. А ще двох молодиків – відпустили. Решту затриманих, частина з яких є вимушеними переселенцями, направили до однієї із київських військових частин для проходження подальшої медкомісії.

Джерело видання додає, що всі п’ятеро затриманих хлопців залишаються ночувати у казармі військової частини. Що їх очікує далі – невідомо.

У хостелі "Гавана" розповіли, що це вже не перший рейд правоохоронців у їхній заклад. Подібні візити туди поліцейські здійснюють регулярно під різними приводами.

Додамо, що у київському пункті збору призовників, де наразі утримують хлопців, повідомили, що згодом їх розподілять по військових частинах для проходження обов’язкової служби.

Нагадаємо, минулоріч у жовтні у столичному нічному клубі Jugendhub військовий комісаріат та поліція влаштували облаву та затримання призовників. Тоді затримали 32 особи.

 

Теги: Новини Києва Мобілізація
Джерело: 24 Канал
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