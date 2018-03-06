У центрі Києва сталося криваве вбивство чоловіка: фото та відео

У центральному районі Києва невідомий напав на чоловіка та штрикнув його ножем, у результаті чого потерпілий помер дорогою до лікарні.

Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався о 10 ранку на вулиці Лютеранській, 30, у дворі біля елітного будинку, що знаходиться в самому центрі урядового кварталу.

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Поліцейські розповіли, що молодик отримав ножове поранення. Чоловік втратив багато крові і помер у кареті швидкої допомоги дорогою в лікарню.

За попередньою інформацією, потерпілий підходив до авто, яке було припарковане у дворі. У цей час на нього і скоїли напад. Причина конфлікту і нападник наразі невідомі.

У дворі будинку, де сталося жахливе вбивство, утворилася величезна калюжа крові, вхід у двір перекритий. На місці працюють експерти.

Також зазначається, що на місце трагедії прибігла дружина вбитого. Через 30 хвилин їй повідомили, що її чоловік помер. Ця звістка шокувала дівчину, їй викликали швидку. Попередньо чоловікові було 38 років, загиблим виявився директор підприємства "AQ Пластик" Сергій Захарчук, передає "Еспресо".

Наразі правоохоронці розшукують зловмисника. Попередньо передане орієнтування - розшукують чоловіка 30-35 років, 185 см на зріст, спортивної статури.



У центрі Києва зарізали молодого чоловіка



На місці події працюють правоохоронці



На місце події прибігла дружина вбитого



У дворі будинку залишились величезні плями крові