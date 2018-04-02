У центрі Києва стріляли: зухвалий напад на іноземця стався у столиці

Удень 2 квітня у Печерському районі Києва на вулиці Верхній сталася стрілянина, В результаті інциденту постраждав іноземець, якого забрала "швидка" – у чоловіка медики діагностували забої тіла.

Відповідну інформацію оприлюднила Нацполіція Києва на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що поліцейські, які прибули на місце інциденту виявили автомобіль Porsche Cayenne, біля якого було знайдено дві гільзи. Як розповіли поліцейським свідки, після того, як пролунали постріли, від цієї машини від’їхали два автомобілі.

"Потерпілого іноземця, 1988 року народження, із побоями з місця події забрала "швидка": він розповів, що його побили невідомі. На місці події працювали слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції. Під час огляду іномарки правоохоронці вилучили пістолет револьвер під набій Флобера", – зазначають у поліції.

Додамо, що наразі правоохоронці встановлюють обставини події, свідків та очевидців, а також спілкуються із потерпілим. Крім цього, перевіряються записи з відеокамер спостережень, які могли зафіксувати цю подію.