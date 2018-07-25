У вбиральні Львівського органного залу знайшли унікальні фрески

У Львові знайшли унікальні історичні фрески у вбиральні. Давні художні розписи виявили просто в туалеті Львівської органної зали. Про них ніхто б і не дізнався, якби не перший за 30 років ремонт, який саме затіяли в будівлі.

В органній залі просто шоковані. Про те, що в туалеті є унікальні фрески не знав ніхто. На них натрапили ремонтники, які вирішили дослідити стіни будівлі перед роботами. Кілька ударів по стіні, і помітили унікальні художні витвори. Як виявилось, це фрагменти фресок польського художника Яна Генрика Розена.

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"По території коридорів і туалетів видні маленькі такі кубики, називається зондування. У туалетах нам вдалося виявити і затвердити факт присутності фресок Розена", – зазначив заступник директора органної зали Тарас Демко.

Тим часом у стінах фойє органної зали вже прокладають нову електропроводку. Тривають роботи і в коридорах та холі органної зали. Попередньо ремонт будівлі 17 століття коштуватиме майже 800 тисяч гривень. Міська рада ж на все про все виділила один мільйон гривень.

Ми хочемо, щоб органний зал був комфортний, затишний. Хочемо привести інфраструктуру у відповідність міжнародним стандартам, щоб не було соромно запрошувати приїжджаючих музикантів, щоб ми могли надати і створити всі можливості,

– сказала директорка департаменту розвитку міськради Наталія Бунда.

Попри ремонти, концерти в органній залі триватимуть. Тим часом, перший етап ремонтних робіт завершать орієнтовно у жовтні. А от фрески польського художника Розена реставруватимуть протягом наступного року.