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      У відомому львівському музеї започаткували театралізовану екскурсію: яскраві фото та відео

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      У Львові у домі Івана Франка звичайну екскурсію перетворили на театралізоване дійство під назвою "Франко наживо". Там, окрім речей, що оточували сім'ю українського поета, можна почути ще й звуки, що характеризували тогочасний побут мешканців будинку.

      У повній тиші в кабінеті Івана Яковича можна почути кроки. В іншій, цілком порожній залі, може закипіти самовар та дзенькати посуд  – ці та інші звуки відтепер оживляють дім, де мешкав Іван Франко. За одним зі сценаріїв глядачів може зустріти сам письменник та його дружина Ольга. Вони й покажуть гостям своє помешкання.

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      У Франків завжди було гамірно, бо у них було четверо дітей. Найлюднішим місцем була кухня, тому саме її відтворили у музеї. Там випікають і пригощають смаколиками за рецептами Франків. А ще зібрали речі, які передали музею нащадки письменника, до прикладу, давній холодильник.

      екскурсія львів
      Театралізована екскурсія з Франком та його дружиною

      екскурсія львів
      Пригощання смаколиками за рецептами Франків

      Для відвідувачів також можуть провести екскурсію син та донька Івана Франка – Анна та Петро. Ця екскурсія називається "Франчата про тата" і ці герої повідають про свою родину.

      екскурсія львів
      Театралізована екскурсія з сином Івана Франка

      екскурсія львів
      Театралізована екскурсія з донькою Івана Франка

      "Діалоги ми всі брали зі спогадів, спогадів дітей. Вони залишили такі невеличкі книги про свого батька", – пояснив заступник директора музею Івана Франка Михайло Кобрин.

      Проект "Франко наживо" створює ефект присутності і уже доступний для відвідувачів, аби вони відчули, що гостюють у реальної людини.

      тихолоз
      Директор музею Івана Франка Богдан Тихолоз

      "Ми даємо можливість нашим відвідувачам привітатися за руку з Франком, із його сином Петром, згадати про ті історичні події, з якими пов'язане їхнє життя", – сказав директор музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

      Теги: Новини України Історія Новини Львова Література
      Джерело: 24 канал
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