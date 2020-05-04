Uber Eats в Україні закривають: в чому причина і коли останній день роботи
З 3 червня 2020 року робота служби доставки їжі з ресторанів Uber Eats буде припинена. Закриття сервісу не торкнеться додатку для виклику автомобілів. Uber продовжить працювати в Україні.
Таку інформацію підтвердили в пресслужбі та офіційній розсилці партнерам та користувачам сервісу, повідомляє 24 канал.
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Нам дуже шкода, що Uber Eats більше не буде доступний в Україні. Зараз для нас головне – звести до мінімуму наслідки закриття сервісу для наших співробітників, ресторанів, кур'єрів-партнерів і користувачів,
– заявили в повідомленні компанії.
Чому вирішили закрити Uber Eats в Україні?
Рішення припинити роботу сервісу в Україні ухвалили, виходячи з бізнес-показників Uber Eats на ринку доставки їжі. Компанія в коментарі Ain.ua пояснила, що як глобальний гравець розумно оцінює відповідність продукту ринку і розподіл ресурсів по всьому світу.
Зекономлені завдяки закриттю сервісу в Україні ресурси перенаправляють на інші ринки в Європі і по всьому світу, де Uber Eats зростає швидше.
Чи закриють Uber в Україні
Ні, додаток для виклику таксі Uber в Україні продовжить роботу в звичайному режимі. Сервіс продовжить розвиватись та інвестувати в нові програми.
Крім того, компанія надає медикам безкоштовні поїздки з Uber Shuttle на час карантину, а водіям – маски та дезінфікуючі засоби.
Що відомо про Uber Eats? Це платформа для доставки їжі, створена компанією Uber. Під нинішньою назвою сервіс був запущений ще в 2015 році і наразі працює в десятках міст Європи, Азії, Північної та Південної Америки.
В Україні сервіс запрацював 6 лютого 2018 року зараз представлений в 6 містах країни.