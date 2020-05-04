Uber Eats в Україні закривають: в чому причина і коли останній день роботи

З 3 червня 2020 року робота служби доставки їжі з ресторанів Uber Eats буде припинена. Закриття сервісу не торкнеться додатку для виклику автомобілів. Uber продовжить працювати в Україні.

Таку інформацію підтвердили в пресслужбі та офіційній розсилці партнерам та користувачам сервісу, повідомляє 24 канал.

Актуально Uber готується звільнити 20% своїх працівників

Нам дуже шкода, що Uber Eats більше не буде доступний в Україні. Зараз для нас головне – звести до мінімуму наслідки закриття сервісу для наших співробітників, ресторанів, кур'єрів-партнерів і користувачів,

– заявили в повідомленні компанії.

Чому вирішили закрити Uber Eats в Україні?

Рішення припинити роботу сервісу в Україні ухвалили, виходячи з бізнес-показників Uber Eats на ринку доставки їжі. Компанія в коментарі Ain.ua пояснила, що як глобальний гравець розумно оцінює відповідність продукту ринку і розподіл ресурсів по всьому світу.

Зекономлені завдяки закриттю сервісу в Україні ресурси перенаправляють на інші ринки в Європі і по всьому світу, де Uber Eats зростає швидше.

Чи закриють Uber в Україні

Ні, додаток для виклику таксі Uber в Україні продовжить роботу в звичайному режимі. Сервіс продовжить розвиватись та інвестувати в нові програми.

Крім того, компанія надає медикам безкоштовні поїздки з Uber Shuttle на час карантину, а водіям – маски та дезінфікуючі засоби.

Що відомо про Uber Eats? Це платформа для доставки їжі, створена компанією Uber. Під нинішньою назвою сервіс був запущений ще в 2015 році і наразі працює в десятках міст Європи, Азії, Північної та Південної Америки.



В Україні сервіс запрацював 6 лютого 2018 року зараз представлений в 6 містах країни.