Угода про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною: узгоджено текст документу

Представники України та Ізраїлю завершили юридичну підготовку тексту угоди про запровадження зони вільної торгівлі між країнами.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Читайте також: Скільки українських компаній працюють на європейському ринку: Гройсман назвав цифру

"Під час юридичної перевірки сторони узгодили текст 12 розділів і додатків проекту Угоди, а також погодили застосування термінів, як це передбачає міжнародна практика укладення відповідних міжурядових договорів" – зазначили у відомстві.

Як зазначають у Мінекономіки, Ізраїль є перспективним ринком для України. Після підписання угоди про вільну торгівлю, там сподіваються наростити обсяги експорту українських товарів до Ізраїлю.

Нагадаємо, 19 червня Міністр закордонних справ Павло Клімкін погодив з керівництвом Ізраїлю готовність Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.