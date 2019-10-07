Ухваленням законопроекту 1210 парламент підкладе свиню українській економіці, – Ніколаєнко

Ухваленням законопроекту 1210 парламент підкладе таку свиню українській економіці.

Про це завив в ефірі 24 каналу народний депутат Андрій Ніколаєнко.

"Зараз цей законопроєкт занадто далекий від того, який потрібен і державі, і економіці. Його не можна запускати. Я боюся, що потім, як завжди, всі правки і конструктивні пропозиції можуть бути відхилені через турборежим", – зазначив народний депутат.

Ми розуміємо важливість наповнення бюджету, але якщо парламент буде вносити правки в Податковий кодекс поспіхом, то цілі галузі економіки опиняться під загрозою знищення. Одним з перших зазнає збитків гірничозбагачувальний комбінат, який знаходиться в Кривому Розі. У місті, де народився наш президент. Після його зупинення запанує соціальна напруга. Потрібен розумний баланс. Збільшувати податки треба, але не до таких меж,

– відзначив Ніколаєнко.

Як відомо, парламент минулого тижня не встиг розглянути у першому читанні проєкт Закону 1210. Проти його положень неодноразово виступали економісти, промисловці та експерти. Документом передбачено суттєве підвищення рентних платежів на видобуток залізної руди та подвійне оподаткування продуктів переробки. Якщо його ухвалять, то імпортувати руду з Росії стане в рази дешевше, попередили депутатів економісти. Наші підприємства змушені будуть зупиняти видобуток через збитковість, інвестори припинять вкладати гроші у модернізацію, компанії через неконкурентоспроможність втратять світові ринки збуту, а роботи позбудуться десятки тисяч українців.