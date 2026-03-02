Має ключову перевагу: як Україна може допомогти США та ЄС в боротьбі з Іраном

Україна має підтримати звернення прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо збиття іранських дронів, оскільки це послабить Іран як союзника Росії, прискорить завершення конфлікту на Близькому Сході та продемонструє стратегічну цінність.

Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що чим глибше Україна інтегрується у світову безпекову архітектуру через горизонтальні зв'язки та взаємодію, тим вигіднішою стає її позиція.

Дивіться також: Заблоковані у країнах Близького Сходу: чи готується евакуація українських громадян

Чому Україні вигідно підтримувати партнерів у боротьбі проти Ірану?

Головна цінність України – не масове виробництво дронів, яке саме по собі не є технологічним проривом, а бойовий досвід їх застосування.

На відміну від американських баз, куди влітав одиничний "Шахед" прямо в РЛС, або нещодавніх втрат трьох F-15 через Friendly Fire, українці знають, як вибудовувати систему комунікації, розподіляти ешелони, повноваження та відповідальність на кожній ділянці,

– сказав Пехньо.

Бойовий досвід, здобутий ціною крові, варто використовувати як аргумент у переговорах з партнерами – не як предмет торгу, але як підставу для глибшої інтеграції України у світову безпекову архітектуру.

"Чим глибше Україна інтегрується у світову безпекову архітектуру, тим більше ця архітектура залежить від неї – і навпаки. Більше горизонтальних зв'язків і взаємодій означає більше вигоди для України. При цьому я не підтримую тезу президента про те, що ми заслужили членство в ЄС більше за інших – моральні аргументи тут не працюють. Треба говорити виключно мовою практичної користі", – сказав Пехньо.

Важливо! Україна готова допомагати країнам Близького Сходу у знищенні іранських безпілотників, якщо арабські лідери досягнуть домовленостей із президентом Путіним щодо припинення вогню. Про це заявив президент Зеленський у телефонному інтерв’ю агентству Bloomberg.

Як ситуація на Близькому Сході може вплинути на війну в Україні?