Україна надто бідна, щоб дозволяти собі дорогий "зелений тариф", – Шмигаль

Уряд порадився з виробниками "зеленої енергії", яка є найдорожчою в Європі, щодо розв'язання проблем у галузі української відновлюваної енергетики. Домовилися укласти меморандум про взаєморозуміння.

Уряд та виробники "зеленої енергії" домовилися швидко врегулювати проблеми галузі

14 травня прем'єр Денис Шмигаль та виконувачка обов'язків керівника Міненерго Ольга Буславець спілкувалися з представниками компаній галузі відновлювальної енергетики. Про це розповіли на Урядовому порталі.

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Очільник уряду наголосив, що обсяги чистої енергії в Україні слід збільшувати, причому в ринкових умовах. Однак наразі на тлі кризи в енергетичній сфері країна не може собі дозволити мати найдорожчу "зелену енергію" в Європі.

Питання у ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі "зелену енергію". Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за "зелену енергетику",

– наголосив Шмигаль.

І додав при цьому, що це не означає обмеження інвестицій. Просто уряд хоче "розуміти вартість цієї енергії".

У підсумку Кабмін та компанії галузі відновлюваної енергетики домовилися підготувати меморандуму про взаєморозуміння, яким проблемні питання будуть урегульовані. Узгодити фінальну версію документу обіцяють на нараді 18 травня.

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Що таке "зелена енергія" та про врегулювання яких проблем мовиться

"Зелена енергія" – те саме, що відновлювана енергія. Її вироблять з природних джерел енергії – наприклад, вітру та сонця.

– те саме, що відновлювана енергія. Її вироблять з природних джерел енергії – наприклад, вітру та сонця. "Зелений тариф" – це тариф, за яким на гуртовому ринку продають електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії. Його запровадили у 2009 році, а розмір тарифу визначає держава.



– це тариф, за яким на гуртовому ринку продають електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії. Його запровадили у 2009 році, а розмір тарифу визначає держава. Держава встановила "зелений тариф", передбачаючи компенсацію виробникам "зеленої енергії" законом "Про альтернативні джерела енергії". Мовиться приблизно про 4 гривні за кожну кіловат-годину.

"зеленої енергії" законом "Про альтернативні джерела енергії". Мовиться приблизно про 4 гривні за кожну кіловат-годину. Та проблема у тому, що в Україні "зелений тариф" у кілька разів вищий, ніж тариф на звичайну електроенергію, та ще й вищий, ніж в усіх інших країнах Європи.

"В Україні тариф для сонячних станцій – 15 євроцентів (4 гривні – 24 канал), у Німеччині – 4,7 євроцента, навіть в Узбекистані – 6 євроцентів", – розповів депутат від "Слуги народу" Андрій Герус. При цьому собівартість, наприклад, сонячної електроенергії – приблизно 2 гривні за кіловат-годину.



Проблема завищеного тарифу (надмірної компенсації виробникам) виникла ще за часів президента-втікача Віктора Януковича: тоді найвищий в Європі "зелений тариф" сформували в інтересах окремих фінансово-промислових груп.

виникла ще за часів президента-втікача Віктора Януковича: тоді найвищий в Європі "зелений тариф" сформували в інтересах окремих фінансово-промислових груп. Тож загалом хорошу ініціативу "зеленого тарифу", як вважають експерти, наразі не вдалося якісно реалізувати в Україні: досі пільгами користуються великі компанії, які є монополістами на ринку електроенергії.

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