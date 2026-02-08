В України просто не було ракет ППО, коли Росія била по її енергетиці, – FT

Щоночі Росія запускає хвилі ракет і дронів по енергооб'єктах в Україні. На жаль, чимало ворожих засобів влучають у ціль, бо нашим силам ППО просто бракує ракет для відбиття атаки.

Про значний дефіцит ракет для систем ППО йдеться у статті The Financial Times. Про це відверто зізнавався начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю для "РБК-Україна". Про це кричав під час виступу у Давосі президент Зеленський.

Що відомо про дефіцит ракет ППО в Україні?

Так, під час виступу на економічному форумі у Давосі Володимир Зеленський звинуватив Росію в навмисних спробах заморозити Україну, щоб змусити її капітулювати. Водночас глава держави розкритикував європейських союзників за повільні або недостатні поставки систем протиповітряної оборони, необхідних для захисту енергетичної інфраструктури.

Минулого місяця Повітряні сили України відчували гострий дефіцит ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, настільки, що пускові установки стояли порожніми та не могли відповісти, поки балістичні ракети безперешкодно били по електростанціях.

У нас в Україні російські атаки по ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4 в Києві, а я знаю, що порожні дивізіони проти балістичних ударів. Просто порожні,

– казав політик.

За словами Юрія Ігната, перед однією з масованих атак Україні передали озброєння буквально за день до удару.

Були періоди, коли протиповітряна оборона відчувала гострий брак зенітних ракет. Іноді ситуація доходила до того, що на комплексі NASAMS у пусковій установці замість шести ракет залишалося лише дві. Такі ракети доводилося максимально розподіляти між різними системами, щоб прикрити якомога більшу територію.

Що відомо про ефективність роботи ППО під час масованих атак?