Україна може зекономити на енергоімпорті 5 – 6 мільярдів доларів, – НБУ

Енергетичні товари є вагомою часткою українського імпорту. У НБУ вважають, що через падіння цін на нафту, зниження попиту на газ Україна у 2020 році зможе заощадити до 6 мільярдів доларів. Там також розповіли про наслідки зменшення подорожей, ціни на харчі та перекази грошей з-за кордону.

Про вплив пандемії коронавірусу у світі на економіку України розповів на брифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

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За його словами, у структурі імпорту України енергетичні товари складають приблизно 20%.

Падіння ціни на нафту, зниження попиту на газ може призвести економії у 2020 році приблизно 5 – 6 мільярдів доларів,

– зазначив Сологуб.

Він додав, що у 2019 році сума імпорту складала 12 мільярдів доларів.

Про подорожі

Сологуб також додав, що ситуація з пандемією коронавірусу призвела до скорочення туристичних подорожей.

"У 2019 році подорожі українських громадян склали 8 мільярдів доларів", – нагадав заступник глави НБУ. У 2020 році слід чекати значного скорочення.

Про продукти харчування

Водночас НБУ очікує на незначне зниження цін на продукти харчування. А вони в українському експорті становлять понад 50%. Наразі на харчі ціни впали значно менше, ніж на енергоносії. Адже навіть під час кризи люди їстимуть, це останнє від чого вони відмовляться. "Тому попит на продукцію нашого експорту збережеться або незначно знизиться", – додав Сологуб.

Про переказ грошей з-за кордону

Крім того, через коронавірус зменшується кількість переказів від українців, які працюють за кордоном. Однак НБУ сподівається, що скорочення цього показника буде також меншим, ніж на енергоносії.

"Швидше за все, цей вплив буде тимчасовим, тому що відновлення економіки у Польщі, Чехії, Італії забезпечить відновлення переказів", – зазначив заступники глави НБУ.

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Чому трапився обвал світових ринків? Країни ОПЕК і Росія 6 березня 2020 року не змогли домовитися про продовження чинної угоди про обмеження видобутку нафти. В результаті цього в ніч на 9 березня на фондових ринках стався обвал – ціна на нафту знизилася на понад 30% – з 49 доларів за барель до 32 доларів. Однак настільки низька ціна протрималася не більш як пів години. Відтоді середнє котирування вартості становило близько 36 доларів за барель.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом . Три з них – летальні.

. Три з них – летальні. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців , а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення .

, а з 17 березня . Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.



Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу​