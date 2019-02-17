Україна опинилась на останніх позиціях у рейтингу якості життя країн

Україна опинилось на 62 місці з 71 у рейтингу якості життя країн у 2019 році. Останнє місце посів Єгипет.

Про це свідчать дані сервісу Numbeo.

Найкращим є життя в Данії – країна отримала 198,57 бала з максимальних 200. На другому місці – Швейцарія (195,93 база), на третьому – Фінляндія (194,01 бала).

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Україна ж набрала всього 102,34 бала. У 2018 році наша держава була на 57 місці з 95,96 балами.

Росія посіла в рейтингу 59 місце (104,94 бала), Білорусь – 37 місце (141,47 бала), Польща – 35 (147,98 бала).

Що таке Numbeo? Це глобальна база даних про споживчі ціни, передбачуваний рівень злочинності, медичного обслуговування та інша статистика. Ця база дозволяє скласти рейтинг рівня життя та індекс людського розвитку у країнах світу. За рейтингом досліджують 71 країну.