Україна піднялась у рейтингу економічної свободи, але залишилась останньою в Європі
Україна піднялась на 13 позицій в Індексі економічної свободи, який складає Heritage Foundation, і посіла 134 місце зі 180. Незважаючи на це, Україна потрапила до категорії "переважно невільних" та зайняла останнє – 45 місце в європейському регіоні.
Загальний бал України – 54,9, сусіди по рейтингу – Бенін та Пакистан. Найнижчі бали Україна отримала за фінансову та івестиційну свободу. Найвищі – за податкову політику та "фіскальне здоров’я", інформує сайт Heritage Foundation.
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Як зазначено у Індексі, українська нормативна база теоретично захищає майнові інтереси, проте забезпечення цих прав судовою системою – ненадійне. Ще одна проблема – застарілий Трудовий кодекс.
Корупція залишається серйозною проблемою – зараз замало політичної волі для боротьби з нею, незважаючи на сильний тиск з боку громадянського суспільства,
– йдеться у повідомленні.
Серед плюсів України – повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та земельна реформа.
Показники України / Скриншот з сайту Heritage Foundation
Топ-5 країн Індексу економічної свободи:
- Сінгапур
- Гонконг
- Нова Зеландія
- Австралія
- Швейцарія
Сусіди України у рейтингу:
- Польща – 46 місце;
- Молдова – 87;
- Білорусь - 88;
- Росія – 94.
Що таке Індекс економічної свободи?
Індекс економічної свободи – показник, який щорічно розраховується Wall Street Journal і Heritage Foundation для більшості країн світу з 1995 року.
Індекс економічної свободи базується на 10-ти індексах, які оцінюються за шкалою від 0 до 100, причому, показник 100 відповідає максимальній свободі:
– свобода бізнесу;
– свобода торгівлі;
– податкова свобода;
– державні витрати;
– грошова свобода;
– свобода інвестицій;
– фінансова свобода;
– захист прав власності;
– свобода від корупції;
– свобода трудових стосунків.
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