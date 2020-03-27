Україна піднялась у рейтингу економічної свободи, але залишилась останньою в Європі

Україна піднялась на 13 позицій в Індексі економічної свободи, який складає Heritage Foundation, і посіла 134 місце зі 180. Незважаючи на це, Україна потрапила до категорії "переважно невільних" та зайняла останнє – 45 місце в європейському регіоні.

Загальний бал України – 54,9, сусіди по рейтингу – Бенін та Пакистан. Найнижчі бали Україна отримала за фінансову та івестиційну свободу. Найвищі – за податкову політику та "фіскальне здоров’я", інформує сайт Heritage Foundation.

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Як зазначено у Індексі, українська нормативна база теоретично захищає майнові інтереси, проте забезпечення цих прав судовою системою – ненадійне. Ще одна проблема – застарілий Трудовий кодекс.

Корупція залишається серйозною проблемою – зараз замало політичної волі для боротьби з нею, незважаючи на сильний тиск з боку громадянського суспільства,

– йдеться у повідомленні.

Серед плюсів України – повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та земельна реформа.



Показники України / Скриншот з сайту Heritage Foundation

Топ-5 країн Індексу економічної свободи:

Сінгапур

Гонконг

Нова Зеландія

Австралія

Швейцарія

Сусіди України у рейтингу:

Польща – 46 місце;

Молдова – 87;

Білорусь - 88;

Росія – 94.

Що таке Індекс економічної свободи?

Індекс економічної свободи – показник, який щорічно розраховується Wall Street Journal і Heritage Foundation для більшості країн світу з 1995 року.

Індекс економічної свободи базується на 10-ти індексах, які оцінюються за шкалою від 0 до 100, причому, показник 100 відповідає максимальній свободі:

– свобода бізнесу;

– свобода торгівлі;

– податкова свобода;

– державні витрати;

– грошова свобода;

– свобода інвестицій;

– фінансова свобода;

– захист прав власності;

– свобода від корупції;

– свобода трудових стосунків.