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      Україна піднялась у рейтингу економічної свободи, але залишилась останньою в Європі

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      Україна – на 134 місці у Індексі економічної свободи / Фото з соцмереж

      Україна піднялась на 13 позицій в Індексі економічної свободи, який складає Heritage Foundation, і посіла 134 місце зі 180. Незважаючи на це, Україна потрапила до категорії "переважно невільних" та зайняла останнє – 45 місце в європейському регіоні.

      Загальний бал України – 54,9, сусіди по рейтингу – Бенін та Пакистан. Найнижчі бали Україна отримала за фінансову та івестиційну свободу. Найвищі – за податкову політику та "фіскальне здоров’я", інформує сайт Heritage Foundation.

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      Як зазначено у Індексі, українська нормативна база теоретично захищає майнові інтереси, проте забезпечення цих прав судовою системою – ненадійне. Ще одна проблема – застарілий Трудовий кодекс.

      Корупція залишається серйозною проблемою – зараз замало політичної волі для боротьби з нею, незважаючи на сильний тиск з боку громадянського суспільства,
      – йдеться у повідомленні.

      Серед плюсів України – повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та земельна реформа.

      Показники України / Скриншот з сайту Heritage Foundation

      Топ-5 країн Індексу економічної свободи:

      • Сінгапур
      • Гонконг
      • Нова Зеландія
      • Австралія
      • Швейцарія

      Сусіди України у рейтингу:

      • Польща – 46 місце;
      • Молдова – 87;
      • Білорусь - 88;
      • Росія – 94.

      Що таке Індекс економічної свободи?
      Індекс економічної свободи – показник, який щорічно розраховується Wall Street Journal і Heritage Foundation для більшості країн світу з 1995 року.
      Індекс економічної свободи базується на 10-ти індексах, які оцінюються за шкалою від 0 до 100, причому, показник 100 відповідає максимальній свободі:
      – свобода бізнесу;
      – свобода торгівлі;
      – податкова свобода;
      – державні витрати;
      – грошова свобода;
      – свобода інвестицій;
      – фінансова свобода;
      – захист прав власності;
      – свобода від корупції;
      – свобода трудових стосунків.

      Автор: Ірина Пундор
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