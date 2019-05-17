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      Україна погасила борг у мільярд доларів

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      Україна виплатила 1 мільярд доларів боргу
      Україна виплатила 1 мільярд доларів боргу / zik.ua

      Міністерство фінансів України погасило перший випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США у розмірі понад 1 мільярд доларів.

      Випуск облігацій здійснювали тричі: 

      • у 2014 році із процентною ставкою 1,844% на рік.
      • у 2015  із процентною ставкою менше 2%  на рік.
      • у 2016 році із процентною ставкою менше 2% на рік.

      Читайте також: Україна не використала 8 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу, – представник ЄС

      Погасити останні дві позики Мінфін планує у травні 2020 року та вересні 2021 року.

      У відомстві зазначили, що угода про гарантії запозичення із США в період збройної агресії на Сході допомогла Україні закласти фундамент для економічного зростання нашої держави. 

      Міністерка фінансів Оксана Маркарова наголосила, що Україна виконує свої боргові зобов'язання вчасно і у повному обсязі.

      Залучення кредитів з невисокою ставкою та під гарантію міжнародних партнерів дозволяє Україні продовжувати реформи, а отже – підвищувати рейтинги і зберігати довіру інвесторів, – додала вона. 

      На кінець 2018 року держборг України у співвідношенні до ВВП знизився до 60,9%. А після першого кварталу 2019 року становить менше 60%. Для країн, які хочуть вступити до ЄС, державний борг не повинен перевищувати 60% ВВП країни.

      У 2019-2021 роках Україні потрібно буде виплачувати близько 6 мільярдів доларів щороку. Але 2019 рік – найкритичніший, тому що залучати зовнішнє фінансування під час післявиборчих перипетій дуже складно – інвестори через невизначеність не готові давати гроші.

      З усіх виплат значна частка, більше половини – офіційним кредиторам: МВФ, Євросоюз, США, і дефолт за цими зобов'язаннями в принципі неможливий. Ще один момент – понад дві третини усіх виплат необхідно буде здійснити через бюджет, який немає таких ресурсів, як Центробанк.

      blog_ava
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      Теги: Новини України держборг Міністерство фінансів України
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