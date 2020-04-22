Україна закупила європейський газ за менше ніж 100 доларів за тисячу кубів

Україна закупила європейський газ за ціною нижче 100 доларів за тисячу кубів. При цьому середня ціна імпортного природного газу в Україні в березні 2020 року становила 153,65 долара за тисячу кубометрів.

Оператор ГТС України закупив у Європі природний газ за ціною 2700 гривень без ПДВ за тисячу кубометрів, Про це повідомив глава компанії Сергій Макогон на своїй сторінці у фейсбуці.

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Ціна на газ в Європі падає, і, відповідно, падає ціна закупівлі газу Оператором ГТС. Ціна закупівлі на вчора становила 2700 гривень без ПДВ (трохи менш як 100 доларів). Приємна цифра,

– зазначив Макогон.

Зазначимо, що ціна імпортного природного газу в Україні в березні 2020 року становила 153,65 долара за 1 тисячу кубометрів. Це на 8,8% менше, ніж у лютому 2020 року.

Зверніть увагу!

– Раніше у Операторі ГТС України повідомляли, що українські підземні сховища газу можуть додатково прийняти ще 10 мільярдів кубометрів газу європейських енергетичних компаній.

– Ціни на газ у Європі суттєво знижуються – через падіння цін на нафту, а також зменшення попиту на газ через коронавірус та карантин.

– У 2019 році європейські держави, серед яких – Україна, готувалися до ймовірного припинення транзиту російського газу через українську газотранспортну систему та закачали до сховищ додаткові обсяги газу. Тому у Європі зараз – надлишкова пропозиція газу.