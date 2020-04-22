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      Україна закупила європейський газ за менше ніж 100 доларів за тисячу кубів

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      Україна закупила дешевше європейський газ / Українська енергетика

      Україна закупила європейський газ за ціною нижче 100 доларів за тисячу кубів. При цьому середня ціна імпортного природного газу в Україні в березні 2020 року становила 153,65 долара за тисячу кубометрів.

      Оператор ГТС України закупив у Європі природний газ за ціною 2700 гривень без ПДВ за тисячу кубометрів, Про це повідомив глава компанії Сергій Макогон на своїй сторінці у фейсбуці.

      Дивіться також На скільки знизився транзит газу Україною: дані Оператора ГТС

      Ціна на газ в Європі падає, і, відповідно, падає ціна закупівлі газу Оператором ГТС. Ціна закупівлі на вчора становила 2700 гривень без ПДВ (трохи менш як 100 доларів). Приємна цифра,
      – зазначив Макогон.

      Зазначимо, що ціна імпортного природного газу в Україні в березні 2020 року становила 153,65 долара за 1 тисячу кубометрів. Це на 8,8% менше, ніж у лютому 2020 року.

      Зверніть увагу!
       Раніше у Операторі ГТС України повідомляли, що українські підземні сховища газу можуть додатково прийняти ще 10 мільярдів кубометрів газу європейських енергетичних компаній.
      – Ціни на газ у Європі суттєво знижуються – через падіння цін на нафту, а також зменшення попиту на газ  через коронавірус та карантин.
      – У 2019 році європейські держави, серед яких – Україна, готувалися до ймовірного припинення транзиту російського газу через українську газотранспортну систему та закачали до сховищ додаткові обсяги газу. Тому у Європі зараз – надлишкова пропозиція газу.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Ціни Ринок газу Газ ГТС
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