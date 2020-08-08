В Україні більше немає єдиної ціни на газ: що пропонують споживачам натомість
З 1 серпня в Україні більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових клієнтів пов'язано це з новими правилами постачання газу та завершенням режиму покладення спеціальних обов'язків (ПСО).
В Україні більше немає єдиної ціни на газ
Про це пише пресслужба Нафтогазу. Як підкреслили в компанії, тепер кожен постачальник сам визначатиме, за якою ціною продавати газ своїм клієнтам.
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Водночас побутові споживачі (фізичні особи) отримали можливість вільно обирати постачальника за рівнем сервісу та тарифним планам.
З 1 серпня більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових клієнтів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнтів – з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками,
– зауважив директор Нафтогазу Максим Рабінович.
Що змінилося
Відтепер побутові споживачі Нафтогазу можуть обирати газові тарифні плани.
Наразі є доступними такі тарифи:
- "Місячний" – ціну газу оприлюднюють на початку кожного місяця поставки. У серпні вона становить 3,24 гривні за кубічний метр (з ПДВ, але без вартості доставки).
- "Річний" – його можна буде обрати в середині серпня. Тут фіксована ціна – на рівні 4,73 гривні за кубічний метр (з ПДВ, але без вартості доставки).
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