Карантин в Україні призвів до збільшення рівня безробіття. Через введення обмежувальних заходів, офіційно без роботи залишились майже півмільйона осіб.

Це приблизно на 67% більше за аналогічний період минулого року. Загалом, станом на 20 серпня, статус безробітних мають майже 488 тисяч українців, допомогу отримують 411 тисяч осіб., стверджують у Державній службі зайнятості. Проте, за словами Руслана Іллічова, генерального директора Федерації роботодавців України, рівень прихованого безробіття в Україні значно більший.

"Людина, яка повернулася із-за кордону, була в трудовій міграції, тут ніде не влаштувалася, ніде не стала, людина, яка була зайнята не офіційно і навіть людина, яка була звільнена і не пішла отримувати статус безробітного. Такі теж є. Ми вважаємо їх набагато більше, ніж 500 тисяч, можливо, мільйон і навіть більше, ніж мільйон", – запевняє Руслан Іллічов.

Проте за офіційними даними, нині спостерігається позитивна динаміка, Нацбанк у випадку наступної хвилі пандемії прогноз погіршує. За даними регулятора, роботу може втратити кожний десятий українець.