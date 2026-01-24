Варто бути обережними: синоптики попередили про небезпечну погоду

Синоптики попередили, що Україну накриють небезпечні погодні умови. 25 січня по всій території країни оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Які погодні умови прогнозують в Україні 25 січня?

Синоптики попередили, що в неділю, 25 січня, очікуються небезпечні метеорологічні явища. Більшість території вони охоплять вдень, однак на Закарпатті негода буде й уночі. Так на дорогах України – на Заході, в Одеській та Миколаївській областях – очікується ожеледиця, ожеледь і налипання мокрого снігу.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– написав Укргідрометцентр.

За інформацією ДСНС, ожеледь може сягати 6 – 19 міліметрів, а налипання мокрого снігу – приблизно 11 – 34 міліметри.



Негода накриє всю Україну / Карта Укргідрометцентру

Яка погода прогнозується найближчим часом?