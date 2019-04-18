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      Україні потрібно самій ініціювати антидемпінгові розслідування, – глава комітету ВР

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      Віктор Галасюк
      Віктор Галасюк / clubofrome.org.ua

      Одним з інструментів для розвитку промисловості України має стати запровадження антидемпінгових заходів з боку України.

      Про це заявив глава парламентського комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк в ході форуму "Промислова політика і гірничо-металургійний комплекс: світовий досвід для України", повідомляє 24 канал.

      За словами Галасюка, антидемпінгові розслідування можуть стати потужним інструментом для захисту інтересів українських виробників у світі.

      "Україна повинна сама ініціювати антидемпінгові розслідування. Щоб це зробити, ми вже зараз в парламенті проводимо пакет законопроектів з торгового захисту, який надасть українському уряду дуже потужні інструментарії для захисту інтересів українських виробників на світовій арені", – заявив Галасюк.

      У матеріалі також йдеться про те, що для того, щоб гідно конкурувати на міжнародних ринках, відстоювати інтереси виробників і перемагати в торгових суперечках, Україні потрібно розробити власну промислову стратегію. Саме це дозволяє розвиненим країнам світу сумарно генерувати 90 відсотків світового ВВП і бути лідерами в певних галузях економіки.

      Також, на думку учасників форуму, увагу держави має бути спрямована на підтримку підприємств гірничо-металургійного комплексу, які створюють 12 відсотків ВВП, забезпечують третину експортних можливостей України і щорічно привертають десятки мільярдів гривень інвестицій.

      В цілому, захист національного виробника, за словами народного депутата, члена парламентського комітету з питань транспорту Володимира Гусака, є необхідним, в тому числі, в частині кредитування.

      "Треба прийняти пакет законопроектів щодо захисту національного виробника, щодо забезпечення пільгового кредитування пріоритетних галузей економіки і щодо поліпшення економічного клімату в країні взагалі", – заявив Гусак.

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      Теги: Міністерство промислової політики ВВП Металургія
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