13:48
7 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія починає окупацію Місяця. Парад сирійської техніки
      Вєсті Кремля
      21:17, 6 лютого
      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
      Вєсті.UA
      19:10, 6 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, 6 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Україні треба 100 років, аби досягти економічного рівня Німеччини, — Світовий банк

      691 Читать новость на русском
      Україні знадобиться 100 років для досягнення економічного рівня Німеччини
      Україні знадобиться 100 років для досягнення економічного рівня Німеччини / prozoro.info

      Україні знадобиться 100 років для досягнення поточного економічного рівня Німеччини без проведення реформ, та маючи поточні темпи росту ВВП.

      Віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сірілл Мюллер сказав, що аби досягти рівня Польщі Україні потрібно щонайменше 50 років, пише "Економічна правда".

      Читайте також: Закон про валюту та валютні операції: що він означає та на кого вплине

      Водночас для досягнення поточного рівня економічного розвитку країн Західної Європи, таких як Німеччина, знадобиться вдвічі більше часу — 100 років. В Україні значна концентрація капіталу в руках нечисельної групи населення. Так, 3 найбагатших українців володіють 6% ВВП країни.

      Це майже вдвічі більше, ніж в Росії та втричі більше, ніж в Польщі,
      – додав Мюллер.

      В Україні відношення доходів найбагатших людей у ВВП майже не змінювалось з 2007 року. Це обмежило доступ до економічних можливостей, "здатних повністю розкрити потенціал людського капіталу".

      Що стримує економічний розвиток України? Декілька факторів: завелика закредитованість, сильна залежність від світових ринків збуту сировини та занадто пізній початок реформ.

      Які реформи пропонують представники Світового банку для України? Пріоритетні – це податкова реформа, покращення логістики, а також скасування мораторію на продаж землі. Дуже важливою є судова реформа та реформа Антимонопольного комітету.

      Банківська система України отримала найбільший за останні 6 років прибуток. Він склав 21,7 мільярда гривень. У 2017 році банки отримали збитків на понад 26 мільярдів гривень.

      blog_ava
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні
      133047
      Теги: Новини України Гроші Світовий банк Реформи Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відсторонення Уляни Супрун: які абсурдні рішення дозволив ухвалити Порошенко
      сьогодні , 13:00 Відсторонення Уляни Супрун: які абсурдні рішення дозволив ухвалити Порошенко
      Віталій Шабунін 512
      Спасательный круг для российского агента
      сьогодні , 12:03 Спасательный круг для российского агента
      Злой Одессит 307
      Україна – НАТО: 7 фактів, які треба знати
      сьогодні , 11:56 Україна – НАТО: 7 фактів, які треба знати
      Настя Сукач 3372
      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      сьогодні , 11:30 Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      Павло Казарін 769
      BankID: що це, як діє і яка від нього користь
      сьогодні , 10:03 BankID: що це, як діє і яка від нього користь
      Яніна Ткачук 476
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук