Україні треба 100 років, аби досягти економічного рівня Німеччини, — Світовий банк

Україні знадобиться 100 років для досягнення поточного економічного рівня Німеччини без проведення реформ, та маючи поточні темпи росту ВВП.

Віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сірілл Мюллер сказав, що аби досягти рівня Польщі Україні потрібно щонайменше 50 років, пише "Економічна правда".

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Водночас для досягнення поточного рівня економічного розвитку країн Західної Європи, таких як Німеччина, знадобиться вдвічі більше часу — 100 років. В Україні значна концентрація капіталу в руках нечисельної групи населення. Так, 3 найбагатших українців володіють 6% ВВП країни.

Це майже вдвічі більше, ніж в Росії та втричі більше, ніж в Польщі,

– додав Мюллер.

В Україні відношення доходів найбагатших людей у ВВП майже не змінювалось з 2007 року. Це обмежило доступ до економічних можливостей, "здатних повністю розкрити потенціал людського капіталу".

Що стримує економічний розвиток України? Декілька факторів: завелика закредитованість, сильна залежність від світових ринків збуту сировини та занадто пізній початок реформ.

Які реформи пропонують представники Світового банку для України? Пріоритетні – це податкова реформа, покращення логістики, а також скасування мораторію на продаж землі. Дуже важливою є судова реформа та реформа Антимонопольного комітету.

Банківська система України отримала найбільший за останні 6 років прибуток. Він склав 21,7 мільярда гривень. У 2017 році банки отримали збитків на понад 26 мільярдів гривень.