Українські власники малого та середнього бізнесу активно шукають роботу в Польщі. Підприємці їдуть працювати на польські заводи та фабрики. Так, колишні власники бізнесу становлять 15% від усіх українських заробітчан в Польщі.

Чому українські бізнесмени подалися на заробітки в Польщу

Усе через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, через обмеження українські власники малого та середнього бізнесу збанкрутували. Про це свідчать дані аналітичного центру компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Читайте також Польща за пів року видала українцям 270 тисяч віз: деталі

Економічна ситуація в Україні змушує їхати на роботу в Польщу власників малого та середнього бізнесу, які не впоралися з наслідками карантинних обмежень і закрили свій бізнес,

– наголосили в аналітичному центрі.

Деякі трудові мігранти спершу отримують досвід на виробництві та вчать мову, а після того відкривають власний бізнес у Польщі.

Хто ще їде на роботу в Польщу

На заробітки до Польщі подалися і білоруси після загострення політичної ситуації у їхній державі. Серед трудових мігрантів з Білорусі найбільше – директорів компаній, лікарів, архітекторів, балерин, акторів тощо. У Польщі білоруси шукають роботу за спеціальністю, до фізичної – неготові. Зріс попит і на робітничі посади.

До теми Бізнес і криза в Україні: які існують пільги та можливості

Зазвичай наша фірма працевлаштовувала щомісяця приблизно 3% громадян Білорусі від загального числа працівників. За останній місяць – кількість зросла до 9%. І крім цього, чекаємо, що вже через 1,5 місяця чисельність білорусів серед наших працівників зросте до 20%, коли їм оформлять робочі візи, які зараз в процесі,

– підкреслив директор компанії Gremi Personal Томаш Богдевич.

Власник компанії Gremi Personal Євген Кириченко додав, що білоруські мігранти нагадують українців на початку 2000-х. Тоді ще українці не розуміли, де і як шукати вакансії і чи можна очікувати за кордоном на таку ж роботу, як і на Батьківщині.