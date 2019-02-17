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      Українські альпіністи готуються підкорити одну з найвищих вершин світу

      38 Читать новость на русском

      Альпіністи зі Львова мають намір підкорити п'яту за висотою вершину світу – гору Макалу. Підйом на неї називають навіть складнішим, ніж на Еверест.

      Назар Коваль та Роман Городечний серйозно готуються до сходження, витривалість та реакцію тренують боксом.

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      Крім цього відчайдухи перевірили можливості свого організму й відвідали спеціальний кабінет, де людині подають повітря, почергово змінюючи вміст кисню, тобто моделюють дихання альпініста на висоті.


      Альпіністи зі Львова готуються до сходження на Макалу

      У 2018 році львів'янин Роман Городечний підкорив Еверест. Почав планувати наступну мандрівку, одразу як спустився з вершини.

      Є ситуації, коли дуже важко морально. Це – довгий період часу, коли ти поза зоною комфорту. Організм працює зовсім по-іншому. Але це таке відчуття, яке важко зловити деінде,
      – розповів ще один альпініст Назар Коваль.

      Він переконаний, що має достатньо досвіду, аби підкорити цю вершину.

      Що відомо про Макалу?Це – п'ята за висотою вершина світу, висотою у 8485 метрів. Розташована за 22 кілометрів на південний схід від Джомолунгми на кордоні Китаю та Непалу. Форма гори нагадує чотирикутну піраміду з гострими гранями. Вперше підкорили її у 1955 році.

      Чоловіки також перевірили реакцію своєї серцево-судинної системи на навантаження, контролюють кардіограму, тиск та пульс. Окрім того, тренуються на тренажері, який допомагає у звичних умовах відчути себе на висоті 3000 метрів.

      Альпіністи зі Львова
      Чоловіки тренуються на спеціальному тренажері

      Штурмувати гору українська експедиція планує вже у квітні 2019 року. Сходження може зайняти навіть півтора місяця,

      blog_ava
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      16 лютого
      3108
      Теги: Новини України Екстрим Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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