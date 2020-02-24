15:54
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Українські банки за рік підвищили свої прибутки на понад мільярд гривень: деталі

      -
      У січні 2020 року українські банки заробили 6,6 мільярда гривень / businessmir.kz

      Національний банк України зафіксував прибуток українських банків у січні 2020 року в сумі 6,6 мільярда гривень. Це на 22% більше, ніж було у січні 2019 року – 5,4 мільярда гривень.

      Основними фкторами зростання стали висока операційна ефективність та низькі відрахування у резерви, повідомляє Нацбанк.

      До слова: Щоб платити іпотеку в Україні, треба торгувати наркотиками або зброєю, – Гончарук

      Водночас на 12% зросли і прямі доходи банків. За рік вони збільшилися від 20,17 мільярда гривень до 22,6 мільярда. Тим часом витрати зросли на 8% – від 14,8 мільярда до 16 мільярдів гривень.

      Фактори зростання банківського прибутку:

      • зростання чистих процентних доходів банків на 4% до 7,3 мільярда гривень;
      • зростання чистих комісійних доходів банків на 11% до 3,5 мільярда гривень;
      • позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу – 2,7 мільярда гривень;
      • низький обсяг відрахувань банками в резерви – 1,3 мільярда гривень проти 1,8 мільярда минулого року.

      У 2019 році український банківський сектор встановив рекорд прибутковості – 59,6 мільярда гривень прибутку за рік. Якщо впродовж року прибутковість українських банків продовжуватиме зростати, то до кінця року може бути встановлено новий рекорд.

      Млинці на Масляну: простий рецепт приготування
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Банки НБУ Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Порошенко проти Зеленського: чим відзначився п'ятий президент у Мюнхені
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 15:00 Неонацистський тероризм оживає в Німеччині
      Борис Немировський
      сьогодні , 12:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      сьогодні , 11:33 Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня
      Ліза Астахова
      сьогодні , 12:00 Апокаліпсис переноситься
      Михайло Дубинянський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук