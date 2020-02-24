Українські банки за рік підвищили свої прибутки на понад мільярд гривень: деталі

Національний банк України зафіксував прибуток українських банків у січні 2020 року в сумі 6,6 мільярда гривень. Це на 22% більше, ніж було у січні 2019 року – 5,4 мільярда гривень.

Основними фкторами зростання стали висока операційна ефективність та низькі відрахування у резерви, повідомляє Нацбанк.

До слова: Щоб платити іпотеку в Україні, треба торгувати наркотиками або зброєю, – Гончарук

Водночас на 12% зросли і прямі доходи банків. За рік вони збільшилися від 20,17 мільярда гривень до 22,6 мільярда. Тим часом витрати зросли на 8% – від 14,8 мільярда до 16 мільярдів гривень.

Фактори зростання банківського прибутку:

зростання чистих процентних доходів банків на 4% до 7,3 мільярда гривень;

зростання чистих комісійних доходів банків на 11% до 3,5 мільярда гривень;

позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу – 2,7 мільярда гривень;

низький обсяг відрахувань банками в резерви – 1,3 мільярда гривень проти 1,8 мільярда минулого року.

У 2019 році український банківський сектор встановив рекорд прибутковості – 59,6 мільярда гривень прибутку за рік. Якщо впродовж року прибутковість українських банків продовжуватиме зростати, то до кінця року може бути встановлено новий рекорд.