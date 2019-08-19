00:10
19 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, 17 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Українські спортсмени унікально відсвяткують День Незалежності: фото, відео

      15 Читать новость на русском

      Троє професійних українських бігунів хочуть подолати відстань у 500 кілометрів за 10 днів. Забіг приурочили до Дня Незалежності. По дорозі до спортсменів приєднуються всі охочі.

      Свій забіг спортсмени розпочали у місті Ковель. Серед них майстер спорту України з легкої атлетики Олена Шевченко, чемпіон України з бігу Ігор Саханда та ультрамарафонець Володимир Сковородка.

      Цікаво! Понад півтисячі дітей встановили рекорд у Харкові: захопливі фото, відео

      Рухаються спортсмени дорогою у світлу пору доби, а ночують у готелях. У містах бігунів супроводжує швидка та поліція.

      рівне бігуни
      Ігор Саханда, Олена Шевченко та Володимир Сковородка

      Майстер спорту України з легкої атлетики Олена Шевченко – єдина жінка серед бігунів на дистанцію у 500 км. Її рекорд 205 кілометрів за день. Вона зізналась, що швидше бігти простіше, а повільно – складно, водночас заважає спека.

      Тяжкувато, бо це багато днів, я ніколи не бігла багато днів, а це повільно і довго. Ти повинен розрахувати так свої сили, щоб щодня пробігти 50 кілометрів,
      – зазначила учасниця забігу.

      Чемпіон України з бігу на 100 кілометрів Ігор Саханда розповів, що без підготовки та спеціального харчування бігти такий марафон складно і небезпечно.

      "Простою їжею ти так швидко не відновишся, тому додатково ми маємо швидкі вітаміни, які відновлюють організм", – пояснив учасник забігу Ігор Саханда.

      забіг рівне день незалежності
      По дорозі до бігунів долучаються люди

      Володимир Сковородка – пожежник, який увійшов у Книгу рекордів України. Він став першим рятувальником, який пробіг марафон у повному бойовому спорядженні. Він зізнався, що брати участь у цьому пробігу йому цікаво.

      Трохи гаряче, але як для третього дня бігу – зовсім нормально. Ще сім днів попереду,
      – додав Сковородка.

      Маршрут спортсменів пролягає через міста Ковель, Луцьк, Рівне, Корець, Новоград-Волинський, Житомир, Коростишів, Ірпінь і по завершенню столиця. У кожному місті до ультрамарафонців приєднуються всі охочі. 

      бігуни 500 кілометрів рівне
      Забіг розпочався з міста Ковель

      рівне забіг день незалежності
      Бігуни хочуть подолати 500 кілометрів за 10 днів

      blog_ava
      В Ніццу на приватному літаку: Меган Маркл і принца Гаррі звинуватили у лицемірстві
      18 серпня
      3459
      Теги: Новини Спорту Спорт Новини України Новини Києва День Незалежності Рівне
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Радіація під грифом "секретно", помста Путіна та США на боці України: топ-5 блогів тижня
      18 серпня , 22:01 Радіація під грифом "секретно", помста Путіна та США на боці України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 928
      Головні новини 18 серпня: стрілянина на кордоні з Румунією і нова відстрочка для "євробляхерів"
      18 серпня , 22:00 Головні новини 18 серпня: стрілянина на кордоні з Румунією і нова відстрочка для "євробляхерів"
      2459
      Найсмішніші меми тижня: Парад Бадоєв, Раша Срака, Рабінович і перекладачі
      18 серпня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Парад Бадоєв, Раша Срака, Рабінович і перекладачі
      1777
      Чому до ПЦУ приєднується менше парафій та як затримували Гримчака і Овдієнка – топ-5 відео тижня
      18 серпня , 19:30 Чому до ПЦУ приєднується менше парафій та як затримували Гримчака і Овдієнка – топ-5 відео тижня
      523
      Офісна робота може загнати до могили, – Die Zeit
      18 серпня , 19:01 Офісна робота може загнати до могили, – Die Zeit
      Світові Медіа 806
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук