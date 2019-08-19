Українські спортсмени унікально відсвяткують День Незалежності: фото, відео

Троє професійних українських бігунів хочуть подолати відстань у 500 кілометрів за 10 днів. Забіг приурочили до Дня Незалежності. По дорозі до спортсменів приєднуються всі охочі.

Свій забіг спортсмени розпочали у місті Ковель. Серед них майстер спорту України з легкої атлетики Олена Шевченко, чемпіон України з бігу Ігор Саханда та ультрамарафонець Володимир Сковородка.

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Рухаються спортсмени дорогою у світлу пору доби, а ночують у готелях. У містах бігунів супроводжує швидка та поліція.



Ігор Саханда, Олена Шевченко та Володимир Сковородка

Майстер спорту України з легкої атлетики Олена Шевченко – єдина жінка серед бігунів на дистанцію у 500 км. Її рекорд 205 кілометрів за день. Вона зізналась, що швидше бігти простіше, а повільно – складно, водночас заважає спека.

Тяжкувато, бо це багато днів, я ніколи не бігла багато днів, а це повільно і довго. Ти повинен розрахувати так свої сили, щоб щодня пробігти 50 кілометрів,

– зазначила учасниця забігу.

Чемпіон України з бігу на 100 кілометрів Ігор Саханда розповів, що без підготовки та спеціального харчування бігти такий марафон складно і небезпечно.

"Простою їжею ти так швидко не відновишся, тому додатково ми маємо швидкі вітаміни, які відновлюють організм", – пояснив учасник забігу Ігор Саханда.



По дорозі до бігунів долучаються люди

Володимир Сковородка – пожежник, який увійшов у Книгу рекордів України. Він став першим рятувальником, який пробіг марафон у повному бойовому спорядженні. Він зізнався, що брати участь у цьому пробігу йому цікаво.

Трохи гаряче, але як для третього дня бігу – зовсім нормально. Ще сім днів попереду,

– додав Сковородка.

Маршрут спортсменів пролягає через міста Ковель, Луцьк, Рівне, Корець, Новоград-Волинський, Житомир, Коростишів, Ірпінь і по завершенню столиця. У кожному місті до ультрамарафонців приєднуються всі охочі.



Забіг розпочався з міста Ковель



Бігуни хочуть подолати 500 кілометрів за 10 днів