Українські спортсмени унікально відсвяткують День Незалежності: фото, відео
Троє професійних українських бігунів хочуть подолати відстань у 500 кілометрів за 10 днів. Забіг приурочили до Дня Незалежності. По дорозі до спортсменів приєднуються всі охочі.
Свій забіг спортсмени розпочали у місті Ковель. Серед них майстер спорту України з легкої атлетики Олена Шевченко, чемпіон України з бігу Ігор Саханда та ультрамарафонець Володимир Сковородка.
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Рухаються спортсмени дорогою у світлу пору доби, а ночують у готелях. У містах бігунів супроводжує швидка та поліція.
Ігор Саханда, Олена Шевченко та Володимир Сковородка
Майстер спорту України з легкої атлетики Олена Шевченко – єдина жінка серед бігунів на дистанцію у 500 км. Її рекорд 205 кілометрів за день. Вона зізналась, що швидше бігти простіше, а повільно – складно, водночас заважає спека.
Тяжкувато, бо це багато днів, я ніколи не бігла багато днів, а це повільно і довго. Ти повинен розрахувати так свої сили, щоб щодня пробігти 50 кілометрів,
– зазначила учасниця забігу.
Чемпіон України з бігу на 100 кілометрів Ігор Саханда розповів, що без підготовки та спеціального харчування бігти такий марафон складно і небезпечно.
"Простою їжею ти так швидко не відновишся, тому додатково ми маємо швидкі вітаміни, які відновлюють організм", – пояснив учасник забігу Ігор Саханда.
По дорозі до бігунів долучаються люди
Володимир Сковородка – пожежник, який увійшов у Книгу рекордів України. Він став першим рятувальником, який пробіг марафон у повному бойовому спорядженні. Він зізнався, що брати участь у цьому пробігу йому цікаво.
Трохи гаряче, але як для третього дня бігу – зовсім нормально. Ще сім днів попереду,
– додав Сковородка.
Маршрут спортсменів пролягає через міста Ковель, Луцьк, Рівне, Корець, Новоград-Волинський, Житомир, Коростишів, Ірпінь і по завершенню столиця. У кожному місті до ультрамарафонців приєднуються всі охочі.
Забіг розпочався з міста Ковель
Бігуни хочуть подолати 500 кілометрів за 10 днів