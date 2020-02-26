Українці мають заощаджень у банках на майже 500 мільярдів гривень

Станом на 1 лютого 2020 року українці тримали в банках 487,3 мільярда гривень. Трохи більше, ніж половина депозитів – у національній валюті.

Загалом в Україні зберігається тенденція зростання сум вкладів людей у банках, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

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Фізособи (також і фізичні особи-підприємці) станом на 1 лютого тримали в банках 487,3 мільярда гривень. А це на 12,8 мільярда гривень більше, ніж на початок січня 2020 року,

– йдеться в повідомленні.

Як виглядає структура депозитів українців у банках станом на початок лютого:

вклади у національній валюті становлять 280,9 мільярда гривень. Приріст за місяць – 1,4 мільярда гривень;

вклади в іноземній валюті – 206,4 мільярда гривень. Приріст – 11,5 мільярда гривень за місяць.

Понад 98% вкладників повністю захищені фондом гарантування, адже мають у банках до 200 тисяч гривень.

Зверніть увагу! На початку 2020 року ставка на гривневі депозити в середньому була 13,97%. Тепер вона падає і за прогнозами падатиме й надалі.

Що таке Фонд гарантування вкладів фізичних осіб? Фонд заснований з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків. Основним його завданнями є: забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку.



Наразі граничний розмір відшкодування грошей за вкладами – 200 тисяч гривень. Гарантії Фонду поширюються на фізичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців.



Станом на 1 лютого 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування було 74 банки. Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на початок лютого 2020 року, склала 13 мільярдів гривень.