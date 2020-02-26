09:17
26 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 25 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 НОВІ САНЖАРИ

      Українці мають заощаджень у банках на майже 500 мільярдів гривень

      -
      Сума депозитів українців у банках становить майже 500 мільярдів гривень / tsn.ua

      Станом на 1 лютого 2020 року українці тримали в банках 487,3 мільярда гривень. Трохи більше, ніж половина депозитів – у національній валюті.

      Загалом в Україні зберігається тенденція зростання сум вкладів людей у банках, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

      Читайте також: Щоб платити іпотеку в Україні, треба торгувати наркотиками або зброєю, – Гончарук

      Фізособи (також і фізичні особи-підприємці) станом на 1 лютого тримали в банках 487,3 мільярда гривень. А це на 12,8 мільярда гривень більше, ніж на початок січня 2020 року,
      – йдеться в повідомленні.

      Як виглядає структура депозитів українців у банках станом на початок лютого:

      • вклади у національній валюті становлять 280,9 мільярда гривень. Приріст за місяць – 1,4 мільярда гривень;
      • вклади в іноземній валюті – 206,4 мільярда гривень. Приріст – 11,5 мільярда гривень за місяць.

      Понад 98% вкладників повністю захищені фондом гарантування, адже мають у банках до 200 тисяч гривень.

      Зверніть увагу! На початку 2020 року ставка на гривневі депозити в середньому була 13,97%. Тепер вона падає і за прогнозами падатиме й надалі.

      Що таке Фонд гарантування вкладів фізичних осіб? Фонд заснований з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків. Основним його завданнями є: забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку.

      Наразі граничний розмір відшкодування грошей за вкладами – 200 тисяч гривень. Гарантії Фонду поширюються на фізичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців.

      Станом на 1 лютого 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування було 74 банки. Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на початок лютого 2020 року, склала 13 мільярдів гривень.

      Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Валюта Банки Гроші Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Клич Гааги все ближче, або Чому Росія не визнає вину, що збила MH17 над Донбасом
      СерпомПо
      сьогодні , 08:03 Головні новини 25 лютого: окупанти звільнили українських рибалок, Чорновол оголосили підозру
      Вероніка Климська
      17 лютого , 15:55 Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів
      25 лютого , 15:52 Кращі дилери з продажу електрокамінів Dimplex відвідали масштабний завод в Ірландії
      Соня Волошин
      сьогодні , 06:20 Скільки часу потрібно, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка
      Яніна Ткачук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук