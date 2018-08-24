Українці оплесками зустріли військових НАТО: журналістка поділилася враженнями про парад

Сьогодні, 24 серпня, українці святкують День незалежності. На Хрещатику, у Києві, пройшов урочистий парад.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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За її словами, на головній вулиці столиці було багато людей і всі вони вірять українській армії. Коли йшла колона ветеранів, люди аплодували та скандували "Слава Героям".

Також оплесками українці зустрічали військових з НАТО, незважаючи на перестороги, які були ще пару років тому. Багато людей приїхали з інших регіонів, щоб привітати військових.

Анастасія Кримова сказала, що парад проводити треба, бо військові повинні розуміти для кого вони воюють, а українці розуміли, що їм є кого захищати.

Також, сьогодні вперше колоною пройшлися дівчата-військові. Хлопці з натовпу кричали : "Дівчата, ви круті!".