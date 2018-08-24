15:28
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Українці оплесками зустріли військових НАТО: журналістка поділилася враженнями про парад

389 Читать новость на русском

Сьогодні, 24 серпня, українці святкують День незалежності. На Хрещатику, у Києві, пройшов урочистий парад.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

Читайте також: Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото і відео найяскравіших моментів

За її словами, на головній вулиці столиці було багато людей і всі вони вірять українській армії. Коли йшла колона ветеранів, люди аплодували та скандували "Слава Героям".

Також оплесками українці зустрічали військових з НАТО, незважаючи на перестороги, які були ще пару років тому. Багато людей приїхали з інших регіонів, щоб привітати військових.

Анастасія Кримова сказала, що парад проводити треба, бо військові повинні розуміти для кого вони воюють, а українці розуміли, що їм є кого захищати.

Також, сьогодні вперше колоною пройшлися дівчата-військові. Хлопці з натовпу кричали : "Дівчата, ви круті!".

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини Києва НАТО Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
сьогодні, 12:01 Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
Богдан Яременко
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
сьогодні, 14:42 Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
Євгенія Мазур
Україна почала цінувати незалежність, коли вмилася кров'ю
сьогодні, 11:20 Україна почала цінувати незалежність, коли вмилася кров'ю
Дід Панас
Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
сьогодні, 08:43 Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
Юрій Бутусов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Збірна Італії вийде на матч проти Німеччини у траурних пов'язках
 2 липня 2016 , 16:10
Більшість фанатів Борусії хочуть, щоб клуб втримав Ярмоленка
 25 квітня , 18:09
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук