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      Українці отримають надбавку до пенсій у липні: хто та скільки

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      Надбавку до пенсії у липні
      Надбавку до пенсії у липні / dpchas.com.ua

      У зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму українці отримають надбавку до пенсій у липні 2019 року.

      Востаннє в Україні рівень прожиткового мінімуму збільшувався 1 січня 2019 року.

      Читайте також: Українці можуть отримати іноземну пенсію: хто і скільки

      У законі про держбюджет передбачено, що до кінця року він зросте ще у грудні.

      На скільки зросте пенсія

      • на 67 гривень для пенсіонерів з мінімальними виплатами;
      • на 670 гривень для пенсіонерів з максимальними виплатами.

      В результаті мінімальна пенсія збільшиться до 1564 гривень, а максимальна – до 15640 гривень

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      Окрім цього, якщо український пенсіонер з мінімальною пенсією має повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), він може також претендувати на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму.

      Кому перерахують пенсії

      Перерахунку відповідно до зростання прожиткового мінімуму підлягають: 

      – мінімальні й максимальні розміри пенсій;
      – доплата за понаднормовий стаж, передбачений Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
      – надбавка до пенсії за особливі заслуги згідно з Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";
      – доплати відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань";
      – щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
      – мінімальна пенсійна виплата людям з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з-поміж  учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
      – державна соціальна допомога на догляд за інвалідами війни.

      Як отримати перерахунок пенсії

      В результаті збільшення прожиткового мінімуму пенсії перераховуються автоматично. Тобто пенсіонерам не потрібно нікуди звертатись чи подавати заявки. 

      З 1 липня українці отримуватимуть пенсії так само, як отримували її у травні – але вже більшу за розміром.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Пенсія Законодавство Міністерство соціальної політики Гроші Фінанси Інфляція
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