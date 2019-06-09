Українці отримають надбавку до пенсій у липні: хто та скільки
У зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму українці отримають надбавку до пенсій у липні 2019 року.
Востаннє в Україні рівень прожиткового мінімуму збільшувався 1 січня 2019 року.
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У законі про держбюджет передбачено, що до кінця року він зросте ще у грудні.
На скільки зросте пенсія
• на 67 гривень для пенсіонерів з мінімальними виплатами;
• на 670 гривень для пенсіонерів з максимальними виплатами.
В результаті мінімальна пенсія збільшиться до 1564 гривень, а максимальна – до 15640 гривень.
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Окрім цього, якщо український пенсіонер з мінімальною пенсією має повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), він може також претендувати на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму.
Кому перерахують пенсії
Перерахунку відповідно до зростання прожиткового мінімуму підлягають:
– мінімальні й максимальні розміри пенсій;
– доплата за понаднормовий стаж, передбачений Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
– надбавка до пенсії за особливі заслуги згідно з Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";
– доплати відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань";
– щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
– мінімальна пенсійна виплата людям з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
– державна соціальна допомога на догляд за інвалідами війни.
Як отримати перерахунок пенсії
В результаті збільшення прожиткового мінімуму пенсії перераховуються автоматично. Тобто пенсіонерам не потрібно нікуди звертатись чи подавати заявки.
З 1 липня українці отримуватимуть пенсії так само, як отримували її у травні – але вже більшу за розміром.