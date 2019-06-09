Українці отримають надбавку до пенсій у липні: хто та скільки

У зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму українці отримають надбавку до пенсій у липні 2019 року.

Востаннє в Україні рівень прожиткового мінімуму збільшувався 1 січня 2019 року.

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У законі про держбюджет передбачено, що до кінця року він зросте ще у грудні.

На скільки зросте пенсія

• на 67 гривень для пенсіонерів з мінімальними виплатами;

• на 670 гривень для пенсіонерів з максимальними виплатами.

В результаті мінімальна пенсія збільшиться до 1564 гривень, а максимальна – до 15640 гривень.

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Окрім цього, якщо український пенсіонер з мінімальною пенсією має повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), він може також претендувати на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму.

Кому перерахують пенсії

Перерахунку відповідно до зростання прожиткового мінімуму підлягають:

– мінімальні й максимальні розміри пенсій;

– доплата за понаднормовий стаж, передбачений Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

– надбавка до пенсії за особливі заслуги згідно з Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";

– доплати відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань";

– щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;

– мінімальна пенсійна виплата людям з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

– державна соціальна допомога на догляд за інвалідами війни.

Як отримати перерахунок пенсії

В результаті збільшення прожиткового мінімуму пенсії перераховуються автоматично. Тобто пенсіонерам не потрібно нікуди звертатись чи подавати заявки.

З 1 липня українці отримуватимуть пенсії так само, як отримували її у травні – але вже більшу за розміром.