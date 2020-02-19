Українці витратили рекордну суму грошей у Польщі у 2019 році

У 2019 році українці витратили у Польщі 2,14 мільярда доларів. Ця сума вдвічі більша, аніж роком раніше.

Відповідно до даних Центрального статистичного управління Польщі, у 2018 році українці витратили 1,05 мільярда доларів, повідомляє "Економічна правда".

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Якщо орієнтуватися на офіційні дані Національного банку України, то українці перерахували з Польщі до України в 2019 році 3,8 мільярда доларів, а у 2018 році – 3,6 мільярда доларів.

Це означає, що видатки українців на території Польщі зросли у 2 рази, тоді як перекази до України майже не зросли.

Експерт Євген Кириченко вважає, що для економіки України це негативна тенденція.

Вона (Україна – 24 канал) потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників,

– сказав експерт.

Національний банк України раніше підрахував, що за підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали значну суму – близько 12 мільярдів доларів.

Куди та скільки переказували гроші українці в 2019 році? У 2019 році через систему переказів до України перерахували понад 2 мільярди доларів. А найбільше переказів відбулося з території США. Переказували гроші як жителі України, так і жителі інших держав.



– до України переказали суму, що дорівнює 2 мільярдам 271 мільйону доларів (21,94% від загальної суми переказів);

– за межі України – 398 мільйонів доларів (3,85% від загальної суми переказів);

– у межах України – 197,93 мільярда гривень або 7 мільярдів 679 млн доларів (74,21% від загальної суми переказів).



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