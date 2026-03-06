Українців попереджають про небезпеку перебування в Угорщині

Увечері 5 березня угорські силовики безпідставно захопили два інкасаторські автомобілі, які прямували з Австрії до України. У зв'язку з цим інцидентом МЗС просить громадян утриматися від поїздок до Угорщини.

Перебування українців в Угорщині є небезпечним на тлі незаконних дій угорської влади. Про йдеться у заяві міністерства.

Чому їхати в Угорщину небезпечно?

Також у відомстві просять за можливості обирати для транзиту інші маршрути, не через територію Угорщини.

Крім того, український і європейський бізнес попереджають про ризик свавільного вилучення майна в Угорщині та радять враховувати ці загрози під час будь-якої ділової діяльності в цій країні.

Нагадаємо, що вдень 5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Антитерористичний центр у Будапешті. Там він анонсував посилення контролю за іноземними громадянами, які прибувають в країну нібито на тлі подій на Близькому Сході.

Увечері того ж дня силовики цього ж центру затримали два українські інкасаторські автомобілі, які перевозили гроші з Австрії в Україну транзитом через територію Угорщини. Загалом в автівках перебувало 7 українців.

Перевезення коштів було повністю законним і здійснювалося у рамках угоди між австрійським банком Raiffeisen Bank International та українським Ощадбанком.

У Національній податкової та митній службі Угорщини заявили, що затриманих працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей. Крім того, там стверджують, що серед затриманих українських інкасаторів є колишній генерал української розвідки, який вийшов на пенсію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українським консулам досі не надали доступу до семи громадян, яких фактично взяли в заручники в Будапешті.

