Українців попереджають про небезпеку перебування в Угорщині
- Угорські силовики безпідставно захопили два інкасаторські автомобілі, які прямували з Австрії до України.
- МЗС України просить громадян утриматися від поїздок до Угорщини.
Увечері 5 березня угорські силовики безпідставно захопили два інкасаторські автомобілі, які прямували з Австрії до України. У зв'язку з цим інцидентом МЗС просить громадян утриматися від поїздок до Угорщини.
Перебування українців в Угорщині є небезпечним на тлі незаконних дій угорської влади. Про йдеться у заяві міністерства.
Чому їхати в Угорщину небезпечно?
Також у відомстві просять за можливості обирати для транзиту інші маршрути, не через територію Угорщини.
Крім того, український і європейський бізнес попереджають про ризик свавільного вилучення майна в Угорщині та радять враховувати ці загрози під час будь-якої ділової діяльності в цій країні.
Нагадаємо, що вдень 5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Антитерористичний центр у Будапешті. Там він анонсував посилення контролю за іноземними громадянами, які прибувають в країну нібито на тлі подій на Близькому Сході.
Увечері того ж дня силовики цього ж центру затримали два українські інкасаторські автомобілі, які перевозили гроші з Австрії в Україну транзитом через територію Угорщини. Загалом в автівках перебувало 7 українців.
Перевезення коштів було повністю законним і здійснювалося у рамках угоди між австрійським банком Raiffeisen Bank International та українським Ощадбанком.
У Національній податкової та митній службі Угорщини заявили, що затриманих працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей. Крім того, там стверджують, що серед затриманих українських інкасаторів є колишній генерал української розвідки, який вийшов на пенсію.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українським консулам досі не надали доступу до семи громадян, яких фактично взяли в заручники в Будапешті.
Що цьому передувало?
Угорщина звинувачує Україну у тому, що нібито та навмисно перешкоджає роботі нафтопроводу "Дружба". У Києві пояснюють, що нафтопровід не працює, бо пошкоджений російськими обстрілами.
Якраз напередодні викрадення інкасаторів Віктор Орбан у соцмережі погрожував "силою зламати українську нафтову блокаду".
Нагадаємо, що Будапешт блокує виділення ЄС 90 мільярдів доларів для України. Під час наради з урядом Володимир Зеленський пожартував, що, мовляв, якщо якийсь член ЄС буде блокувати допомогу для України, то йому подзвонять ЗСУ і поговорять своєю мовою. Цей жарт викликав критику не лише чинної угорської влади, але й опозиції.
Раніше Угорщина та Словаччини припинили поставки палива в Україну і сказали, що відновлять їх, як тільки запрацює "Дружба".