24 Канал Новини України Українців попереджають про небезпеку перебування в Угорщині
6 березня, 11:56
Українців попереджають про небезпеку перебування в Угорщині

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Угорські силовики безпідставно захопили два інкасаторські автомобілі, які прямували з Австрії до України.
  • МЗС України просить громадян утриматися від поїздок до Угорщини.

Увечері 5 березня угорські силовики безпідставно захопили два інкасаторські автомобілі, які прямували з Австрії до України. У зв'язку з цим інцидентом МЗС просить громадян утриматися від поїздок до Угорщини.

Перебування українців в Угорщині є небезпечним на тлі незаконних дій угорської влади. Про йдеться у заяві міністерства.

Чому їхати в Угорщину небезпечно?

Також у відомстві просять за можливості обирати для транзиту інші маршрути, не через територію Угорщини. 

Крім того, український і європейський бізнес попереджають про ризик свавільного вилучення майна в Угорщині та радять враховувати ці загрози під час будь-якої ділової діяльності в цій країні.

Нагадаємо, що вдень 5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Антитерористичний центр у Будапешті. Там він анонсував посилення контролю за іноземними громадянами, які прибувають в країну нібито на тлі подій на Близькому Сході.

Увечері того ж дня силовики цього ж центру затримали два українські інкасаторські автомобілі, які перевозили гроші з Австрії в Україну транзитом через територію Угорщини. Загалом в автівках перебувало 7 українців.

Перевезення коштів було повністю законним і здійснювалося у рамках угоди між австрійським банком Raiffeisen Bank International та українським Ощадбанком.

У Національній податкової та митній службі Угорщини заявили, що затриманих працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей. Крім того, там стверджують, що серед затриманих українських інкасаторів є колишній генерал української розвідки, який вийшов на пенсію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українським консулам досі не надали доступу до семи громадян, яких фактично взяли в заручники в Будапешті. 

Що цьому передувало?

  • Угорщина звинувачує Україну у тому, що нібито та навмисно перешкоджає роботі нафтопроводу "Дружба". У Києві пояснюють, що нафтопровід не працює, бо пошкоджений російськими обстрілами

  • Якраз напередодні викрадення інкасаторів Віктор Орбан у соцмережі погрожував "силою зламати українську нафтову блокаду".

  • Нагадаємо, що Будапешт блокує виділення ЄС 90 мільярдів доларів для України. Під час наради з урядом Володимир Зеленський пожартував, що, мовляв, якщо якийсь член ЄС буде блокувати допомогу для України, то йому подзвонять ЗСУ і поговорять своєю мовою. Цей жарт викликав критику не лише чинної угорської влади, але й опозиції. 

  • Раніше Угорщина та Словаччини припинили поставки палива в Україну і сказали, що відновлять їх, як тільки запрацює "Дружба".