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      Українцям виплатять грошову допомогу до 24 серпня: хто та скільки отримає

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      Українцям виплатять грошову допомогу
      Українцям виплатять грошову допомогу / Getty Images

      До Дня Незалежності України Кабмін виплатить грошову допомогу сім'ям загиблих учасників АТО і постраждалим бійцям. Окрім цього, влада Києва надасть фінансову підтримку окремим категоріям соціально незахищених верств населення столиці.

      На урядовому порталі йдеться, що загальна сума одноразової допомоги, яку виділив Кабінет Міністрів України, становить 18,6 мільйона гривень.

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      Хто та скільки отримає допомоги від Кабміну

        • сім'ї 11 загиблих воїнів отримають 13 мільйонів гривень;
        • 11 бійців, які отримали інвалідність на фронті, отримають 5,6 мільйона гривень.

      За інформацією заступниці голови КМДА Марини Хонди, одноразову матеріальну допомогу отримають 336 430 мешканців міста Києва. Виплати отримають представники 21 пільгової категорії.

      Хто та скільки отримає допомоги від КМДА

      У розмірі 500 гривень: 

        • дітям-сиротам та дітям, над якими встановлено опіку;
        • киянам – членам сімей осіб, яких загинули в акціях протесту у період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, також осіб, яким посмертно надано звання Герой України;
        • киянам – членам сімей осіб, які брали участь та загинули під час Антитерористичної операції;
        • праведникам Бабиного Яру;
        • репресованим особам;
        • учасникам народного ополчення в Києві, які брали участь в обороні столиці України в період з 11 липня 1941 року до 19 вересня 1941 року;
        • батькам, матерям загиблих військовослужбовців строкової військової служби.

      У розмірі 330 гривень:

        • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
        • особам, які є одержувачами державної соціальної допомоги;
        • особам, які є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі захворювання.

      У розмірі 300 гривень: 

        • киянам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в акціях протесту у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;
        • киянам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

      У розмірі 290 гривень:

        • киянам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі в акціях  протесту у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

      У розмірі 280 гривень:

        • киянам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в акціях протесту у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;
        • непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
        • особам, які є одержувачами тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
        • особам, які є одержувачами компенсації за надання соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України;
      • непрацюючим працездатним особам, які є одержувачами щомісячної компенсаційної виплати по догляду за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку;
        • особам, які є одержувачами щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

      Увага! З точним переліком осіб, які можуть претендувати на разову грошову допомогу, можна ознайомитись тут.

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      Теги: Новини України День Незалежності Фінанси Гроші Новини Києва КМДА Кабінет Міністрів України
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