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      "Укрзалізниця" має створити оперативний штаб аби вивезти врожай

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / vcrti.com.ua

      У цьому році по всій Україні очікується рекордна кількість врожаю зернових, яка може перетнути відмітку у 70 млн тонн. Але вивезти все вчасно і без втрат не можливо.

      Про це розповів в ефірі 24 каналу голова Аграрної конфедерації України Леонід Козаченко.

      "Ми робимо усе можливе, щоб отримати з наших полів найвищий врожай. Ми дійсно б’ємо рекорди. Але ми втрачаємо дуже багато за рахунок логістики. Невчасне перевезення цієї продукції зупиняють збирання. Ми вдень втрачаємо 1% прямо в полі: осипається, падає на землю, пропадає. Дуже погано розвивається перевезення автомобільними шляхами, а "Укрзалізниця" не може забезпечити нас достатньою кількістю локомотивів та вагонів", – зазначив Козаченко.

      Слабка локомотивна тяга та нестача вагонів може стати причиною транспортного колапсу вже за кілька тижнів, коли залізниця зіткнеться з піковими навантаженнями. Така ситуація повторюється із року в рік, тому аграрії вимагають позбавити монополії "Укрзалізницю", яка з логістичною кризою не справляється. В Аграрній конфедерації переконані, що це буде можливо завдяки оновленню законодавства та допуску до вантажних перевезень приватної тяги.

      Треба використовувати досвід Європейського союзу. Тяга приватна, вагони – приватні, тільки магістральні лінії – в державних руках. У Сполучених Штатах Америки навіть магістральні лінії приватні. Треба йти було давним-давно цим шляхом. Нам вдалось дещо зробити в цьому напрямку 2 роки тому. Ми вибороли дозвіл на використання приватних вагонів. Завдяки цьому вирішили проблему дефіциту вагонів, і дали можливість запрацювати близько двом десяткам українських підприємств, що причетні до випуску цих вагонів,
      – наголосив Леонід Козаченко.

      Свої вимоги Аграрна конфедерація висуватиме представникам нового парламенту. А поки немає політичної волі для законодавчих змін, щоб уникнути кризи потрібно створити оперативний штаб з перевезень, надавати перевагу українським виробникам та почати масштабну модернізацію рухомого складу залізниці. Аграрії наголошують: якщо ж монополіст і надалі буде лише підвищувати тарифи і не приділяти уваги поліпшенню якості перевезень, транспортного колапсу та економічних втрат Україні не уникнути.

      blog_ava
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      Теги: Зерно Укрзалізниця
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