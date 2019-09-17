Укрзалізницю слід позбавити монополії на перевезення вантажів, – Козаченко

Відсутність конкуренції у вантажних перевезеннях призвела до колапсу під час доставки зернових у порти. Укрзалізницю слід позбавити монополії на перевезення вантажів. Потрібно дозволити приватну тягу.

Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

"Відсутність конкуренції на магістральних перевезеннях та погана логістика монополіста призвели до колапсу із доставкою зернових в порти. Південно-Західна залізниця наразі взагалі зупинила перевезення збіжжя. Зриваються контракти, постачальники зазнають колосальних збитків за простій суден", – зазначив голова Аграрної конфедерації.

"Залізниця перевозить нині понад 60 відсотків таких вантажів. На жаль, та модернізація, яка планувалася, не відбулася. Монополіст не здатний забезпечити необхідну кількість локомотивів, які могли б обслуговувати наразі понад 20 тисяч вагонів. І треба дати належне, що під великим нашим тиском вдалося все-таки переконати, примусити фактично Укрзалізницю погодитися на використання приватних вагонів. Їх кількість збільшилося за рік приблизно на 11 тисяч. Але катастрофічно не вистачає локомотивів", – каже Козаченко.

Єдиний вихід, на думку Леоніда Козаченка, – це дозволити в Україні розвивати приватну тягу.

"Нам треба щонайменше 250 локомотивів. Взагалі 300. Тоді ми будемо мати повне забезпечення, і не буде ніяких проблем. Але такої кількості локомотивів Укрзалізниця ніколи не купить, тому треба дати право купувати ці локомотиви приватним компаніям. У цьому сезоні виробники готові продавати близько 55 мільйонів тонн збіжжя. Тобто на три мільйони більше ніж торік. Але от ця проблема – логістична – стає найбільшою перешкодою для подальшого розвитку нашого сектору", – зазначив Леонід Козаченко.