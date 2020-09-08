Уряд розпочав роботу над економічною стратегією до 2030 року: що вона передбачає
Кабінет Міністрів України 7 вересня офіційно розпочав роботу з розробки національної економічної стратегії-2030. У цей день відбулося установче засідання під головуванням міністра економіки Ігоря Петрашка.
Така стратегія є ініціативою Президента України Володимира Зеленського й Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства.
Цікаво Мільярди гривень: скільки грошей приносять ФОПи до бюджету України
Під час установчого засідання міністр заявив, що Україна повинна відійти від моделі розвитку економіки, в якій конкурентні переваги зумовлені переважно використанням природних ресурсів і дешевої робочої сили.
Ми маємо побудувати інноваційну модель, пріоритетами якої є розвиток виробництва та торгівлі продукцією з вищою доданою вартістю, високий технологічний рівень виробництва, кваліфікована високооплачувана робоча сила, економія енергії й інших видів природних ресурсів і новаторський стиль управління,
– пояснив Ігор Петрашко.
Національна економічна стратегія визначає ключові вектори, за якими має розвиватися Україна. У цьому напрямку уряд планує стимулювати низку сфер економіки:
- промисловість,
- аграрний сектор,
- видобуток,
- транспортні коридори, інфраструктура й внутрішні перевезення,
- ІТ-бізнес,
- науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи,
- енергетичний сектор.
Варто знати Яким буде курс долара до гривні у 2021 році: прогноз міністра економіки Петрашка
Як Україна переходитиме до нової моделі економіки:
- Зміни в підходах до державного управління:
необхідно забезпечити чіткий розподіл відповідальності, усунути дублювання повноважень, викорінити корупцію, забезпечити верховенство права.
- Зміни в якості економічного зростання:
без економічного зростання неможливо подолати бідність і забезпечити підвищення рівня життя широких верств населення. Необхідними є зміни саме у якості економічного зростання – воно має стати інноваційним, інклюзивним і стійким.
- Зміни в політиці зайнятості:
зайнятість із гідною оплатою праці скорочує як абсолютну, так і відносну бідність, зменшуючи завдяки цьому нерівність.
- Зміни у сферах охорони здоров'я й освіти:
освітні процеси сьогодні мають враховувати тенденції майбутнього. Мають оновлюватися освітні стандарти, освітній процес повинен будуватися на основі інклюзивності та цифровізації, формуватися й розвиватись освітньо-наукові кластери.
Задля успішної розробки економічної стратегії на платформі Центру економічного відновлення буде створене 20 робочих груп із залученням фахівців уряду, міністерств, аналітичних центрів, інститутів, міжнародних організацій, бізнесу й бізнес-асоціацій.