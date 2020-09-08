Кабінет Міністрів України 7 вересня офіційно розпочав роботу з розробки національної економічної стратегії-2030. У цей день відбулося установче засідання під головуванням міністра економіки Ігоря Петрашка.

Така стратегія є ініціативою Президента України Володимира Зеленського й Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства.

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Під час установчого засідання міністр заявив, що Україна повинна відійти від моделі розвитку економіки, в якій конкурентні переваги зумовлені переважно використанням природних ресурсів і дешевої робочої сили.

Ми маємо побудувати інноваційну модель, пріоритетами якої є розвиток виробництва та торгівлі продукцією з вищою доданою вартістю, високий технологічний рівень виробництва, кваліфікована високооплачувана робоча сила, економія енергії й інших видів природних ресурсів і новаторський стиль управління,

– пояснив Ігор Петрашко.

Національна економічна стратегія визначає ключові вектори, за якими має розвиватися Україна. У цьому напрямку уряд планує стимулювати низку сфер економіки:

промисловість,

аграрний сектор,

видобуток,

транспортні коридори, інфраструктура й внутрішні перевезення,

ІТ-бізнес,

науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи,

енергетичний сектор.

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Як Україна переходитиме до нової моделі економіки:

Зміни в підходах до державного управління :

необхідно забезпечити чіткий розподіл відповідальності, усунути дублювання повноважень, викорінити корупцію, забезпечити верховенство права.

: необхідно забезпечити чіткий розподіл відповідальності, усунути дублювання повноважень, викорінити корупцію, забезпечити верховенство права. Зміни в якості економічного зростання :

без економічного зростання неможливо подолати бідність і забезпечити підвищення рівня життя широких верств населення. Необхідними є зміни саме у якості економічного зростання – воно має стати інноваційним, інклюзивним і стійким.

: без економічного зростання неможливо подолати бідність і забезпечити підвищення рівня життя широких верств населення. Необхідними є зміни саме у якості економічного зростання – воно має стати інноваційним, інклюзивним і стійким. Зміни в політиці зайнятості :

зайнятість із гідною оплатою праці скорочує як абсолютну, так і відносну бідність, зменшуючи завдяки цьому нерівність.

: зайнятість із гідною оплатою праці скорочує як абсолютну, так і відносну бідність, зменшуючи завдяки цьому нерівність. Зміни у сферах охорони здоров'я й освіти:

освітні процеси сьогодні мають враховувати тенденції майбутнього. Мають оновлюватися освітні стандарти, освітній процес повинен будуватися на основі інклюзивності та цифровізації, формуватися й розвиватись освітньо-наукові кластери.

Задля успішної розробки економічної стратегії на платформі Центру економічного відновлення буде створене 20 робочих груп із залученням фахівців уряду, міністерств, аналітичних центрів, інститутів, міжнародних організацій, бізнесу й бізнес-асоціацій.