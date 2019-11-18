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      Уряд хоче легалізувати криптовалюту: що про це відомо

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      Криптовалюта / cryptonet.biz

      У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію фінансових операцій з криптоактивами.

      Законопроєкт №2461 пропонує внести зміни до Податкового кодексу та інших законів щодо оподаткування операцій з криптоактивами. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України. 

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      Що таке криптовалюта?Це один із видів цифрової валюти. Фізично її не існує, в мережі створюються спеціальні реєстри, в яких фіксується, хто з користувачів має скільки криптовалюти і куди її переводить. Від звичайної валюти вона відрізняється тим, що реєстри зберігаються не централізовано в банках і платіжних системах, а одночасно на всіх комп'ютерах користувачів(майнерів), які встановили собі спеціальне програмне забезпечення. Крім того, криптовалютний рахунок неможливо заблокувати. Всі транзакції знаходяться в загальному доступі, однак імена користувачів не розголошуються. 

      Особливістю криптовалюти є відсутність будь-якого внутрішнього чи зовнішнього адміністратора. Тому на сьогодні в Україні банки, податкові, судові чи інші державні органи не можуть впливати на транзакції майнерів.

      Основні положення в законопроєкті:

      • Українцям потрібно буде заплатити державі 5% податку від продажу криптовалюти;

      • Операції з криптовалютою не оподатковуватимуть податком на додану вартість (ПДВ – це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем).

      • Оподаткуванню підлягатимуть лише операції з продажу криптовалюти, зокрема різниця між доходом, отриманим від продажу та його вартістю.

      Законопроєкт має створити сприятливі умови для початку функціонування віртуальних активів у відповідності до законодавства України. Внаслідок цього держава отримає додаткові надходження податків від фінансових операцій з криптовалютою. 

      Віртуальний актив – особливий вид майна, що існує у цифровій формі. Віртуальний актив створюється, обліковується та відчужується електронно. Сюди належать криптоактиви, токен-активи та інші віртуальні активи;

      Варто відзначити, що наміри легалізувати криптовалюту були озвучені ще раніше. Зокрема, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначав про це під час презентації бренду держави в смартфоні. 

      Презентація Міністерства цифрової трансформації України та бренду цифрової держави — дивіться відео 24 каналу

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: IT-бізнес Криптовалюта Міністерство цифрової трансформації Біткойн Техно Новини Техно
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