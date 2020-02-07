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      Уряд планує закрити збиткові шахти: гірникам шукатимуть нову роботу

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      Гончарук заявив, гірникам збиткових шахт шукатимуть нову роботу / pravda.com

      У Кабінеті Міністрів заявили, що закриватимуть збиткові державні шахти. Їхнім працівникам держава допомагатиме шукати нову роботу.

      Про закриття шахт, які держава не має змоги підтримувати, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу у Раді.

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      За його словами, в Україні провели аудит всіх 34 шахт державного значення. Ті шахти, які теоретично можуть конкурувати, держава буде підтримувати доки можливо.

      Є шахти, які є збитковими через безвідповідальне господарювання впродовж десятків років. Ми будемо шукати можливість, щоб жодна людина звідти не залишилась на вулиці,
      – зазначив Гончарук.

      Він додав, що наразі через поганий економічний стан державних шахт вугілля, яке вони видобувають – неконкурентне. Самі ж шахти є збитковими. Тому постійно з’являються та накопичуються борги із зарплат гірникам.

      Що відомо про борги шахтарям

      • Протягом 2019 року низка державних підприємств України заявляли про брак грошей на виплату зарплат. Це призвело до протестних акцій в різних містах України.
      • Так, в листопаді 2019 року шахтарі "Первомайськвугілля" у Луганській області дві доби не виходили з шахт, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату, яка становила понад 244 мільйони гривень.
      • Регіональне об’єднання Незалежної профспілки гірників України Червонограда 23 січня перекрило дорогу міжнародного значення Львів – Рава-Руська через затримки зарплат. Станом на 16 січня заборгованість з виплати зарплати перед Львіввугілля складає 317 мільйонів 790 тисяч гривень (грудень, листопад, частково жовтень 2019 року).
      • Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища до кінця лютого направити 22 мільйони гривень на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям на шахті "Межирічанська" у Червонограді (Львівська область).
      • Напередодні Кабмін також виділив додаткові 163 мільйони гривень на погашення боргів гірникам.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Верховна Рада Олексій Гончарук Протести шахтарів Новини Львова Вугільна промисловість
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