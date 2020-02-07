Уряд планує закрити збиткові шахти: гірникам шукатимуть нову роботу

У Кабінеті Міністрів заявили, що закриватимуть збиткові державні шахти. Їхнім працівникам держава допомагатиме шукати нову роботу.

Про закриття шахт, які держава не має змоги підтримувати, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу у Раді.

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За його словами, в Україні провели аудит всіх 34 шахт державного значення. Ті шахти, які теоретично можуть конкурувати, держава буде підтримувати доки можливо.

Є шахти, які є збитковими через безвідповідальне господарювання впродовж десятків років. Ми будемо шукати можливість, щоб жодна людина звідти не залишилась на вулиці,

– зазначив Гончарук.

Він додав, що наразі через поганий економічний стан державних шахт вугілля, яке вони видобувають – неконкурентне. Самі ж шахти є збитковими. Тому постійно з’являються та накопичуються борги із зарплат гірникам.

Що відомо про борги шахтарям