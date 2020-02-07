Уряд планує закрити збиткові шахти: гірникам шукатимуть нову роботу
У Кабінеті Міністрів заявили, що закриватимуть збиткові державні шахти. Їхнім працівникам держава допомагатиме шукати нову роботу.
Про закриття шахт, які держава не має змоги підтримувати, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу у Раді.
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За його словами, в Україні провели аудит всіх 34 шахт державного значення. Ті шахти, які теоретично можуть конкурувати, держава буде підтримувати доки можливо.
Є шахти, які є збитковими через безвідповідальне господарювання впродовж десятків років. Ми будемо шукати можливість, щоб жодна людина звідти не залишилась на вулиці,
– зазначив Гончарук.
Він додав, що наразі через поганий економічний стан державних шахт вугілля, яке вони видобувають – неконкурентне. Самі ж шахти є збитковими. Тому постійно з’являються та накопичуються борги із зарплат гірникам.
Що відомо про борги шахтарям
- Протягом 2019 року низка державних підприємств України заявляли про брак грошей на виплату зарплат. Це призвело до протестних акцій в різних містах України.
- Так, в листопаді 2019 року шахтарі "Первомайськвугілля" у Луганській області дві доби не виходили з шахт, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату, яка становила понад 244 мільйони гривень.
- Регіональне об’єднання Незалежної профспілки гірників України Червонограда 23 січня перекрило дорогу міжнародного значення Львів – Рава-Руська через затримки зарплат. Станом на 16 січня заборгованість з виплати зарплати перед Львіввугілля складає 317 мільйонів 790 тисяч гривень (грудень, листопад, частково жовтень 2019 року).
- Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища до кінця лютого направити 22 мільйони гривень на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям на шахті "Межирічанська" у Червонограді (Львівська область).
- Напередодні Кабмін також виділив додаткові 163 мільйони гривень на погашення боргів гірникам.