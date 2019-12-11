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      Уряд схвалив нові правила постачання гарячої води: деталі

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      Кабмін схвалив нові правила постачання гарячої води / radiotrek.rv.ua

      Українці отримуватимуть якісні послуги з постачання гарячої води, а у випадку порушень зможуть оскаржити оплату. Кабмін схвалив нові правила щодо якості та оплати.

      Про те, що взаємовідносини між виконавцем і споживачем стануть врегульованими, повідомив у телеграмі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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      Ми встановили чіткі параметри до якості послуги, зокрема, температура має бути в межах 50-75 градусів за Цельсієм. Крім цього, визначили порядок оплати послуги та типові договори,
      – зазначив прем’єр-міністр.

      За словами Гончарука, це дасть можливість українцям вимагати якісні послуги, а у разі їх неотримання мати право на перерахування вартості.

      Що передбачають нові правила

      • Виконавець послуги забезпечує постачання води з відповідним рівнем безпеки, температури (50-75 градусів) та величини тиску.
      • Визначили також порядок обліку води, обслуговування лічильників та передачі їх показників.
      • Внормували зняття контрольних показників з приладів обліку.
      У Постанові затвердили типові договори надання послуги з постачання гарячої води:
      • з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води;
      • колективний договір про надання послуги з постачання гарячої води;
      • договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання гарячої води.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Комунальні послуги Тарифи Водопостачання
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