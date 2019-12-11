Уряд схвалив нові правила постачання гарячої води: деталі

Українці отримуватимуть якісні послуги з постачання гарячої води, а у випадку порушень зможуть оскаржити оплату. Кабмін схвалив нові правила щодо якості та оплати.

Про те, що взаємовідносини між виконавцем і споживачем стануть врегульованими, повідомив у телеграмі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Ми встановили чіткі параметри до якості послуги, зокрема, температура має бути в межах 50-75 градусів за Цельсієм. Крім цього, визначили порядок оплати послуги та типові договори,

– зазначив прем’єр-міністр.

За словами Гончарука, це дасть можливість українцям вимагати якісні послуги, а у разі їх неотримання мати право на перерахування вартості.

Що передбачають нові правила

Виконавець послуги забезпечує постачання води з відповідним рівнем безпеки, температури (50-75 градусів) та величини тиску.

Визначили також порядок обліку води, обслуговування лічильників та передачі їх показників.

Внормували зняття контрольних показників з приладів обліку.

У Постанові затвердили типові договори надання послуги з постачання гарячої води: