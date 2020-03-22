Уряд створить стабілізаційний фонд для подолання наслідків коронавірусу: деталі

Кабінет Міністрів України вирішив створити загальний стабілізаційний фонд для подолання наслідків коронавірусної інфекції. Сьогодні відбулась селекторна нарада за участі президента України, голів ОДА, керівників міністерств та мерів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Він також закликав очільників областей сформувати списки своїх потреб до наступної селекторної наради.

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Ми, як уряд, працюємо 24 години на добу, щоби убезпечити країну від розповсюдження інфекції. Адже ми бачимо, що кількість хворих, на жаль, зростатиме,

– визнав глава уряду.

Також уряд розпочинає моніторинг, щоб робити пропорційне замовлення, прогноз і розподіл товарів медичного призначення по областях.

Що відомо про нестачу тестів і медзасобів для протидії коронавірусу

20 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 мільйонів тестів з Китаю.

З України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою Covid-19.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна зіштовхнулась із серйозною конкуренцією між країнами за медичні засоби, обладнання і навіть за лікарів, які працюватимуть в умовах карантину. За його словами, уряд контактує з усіма країнами і міжнародними організаціями щодо вирішення питання забезпечення українців усім необхідним.

Через ситуацію із коронавірусом Кабінет Міністрів скасував мита і ПДВ на певний перелік ліків та медичного обладнання.

Так, Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ певний перелік лікарських засобів, медичних виробів і обладнання, необхідних для запобігання поширення COVID-19, а також для локалізації та ліквідації спалаху.

Окрім того, Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу Україною. Таке рішення буде діяти до 19 квітня 2020 року.



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