19:29
22 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Уряд створить стабілізаційний фонд для подолання наслідків коронавірусу: деталі

      - Читать новость на русском
      Кабмін створить стабілізаційний фонд / УП

      Кабінет Міністрів України вирішив створити загальний стабілізаційний фонд для подолання наслідків коронавірусної інфекції. Сьогодні відбулась селекторна нарада за участі президента України, голів ОДА, керівників міністерств та мерів.

      Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Він також закликав очільників областей сформувати списки своїх потреб до наступної селекторної наради.

      Важливо Євробонди, валюта в банках і світова криза: як коронавірус вплинув на фінансовий ринок України

      Ми, як уряд, працюємо 24 години на добу, щоби убезпечити країну від розповсюдження інфекції. Адже ми бачимо, що кількість хворих, на жаль, зростатиме,
      – визнав глава уряду.

      Також уряд розпочинає моніторинг, щоб робити пропорційне замовлення, прогноз і розподіл товарів медичного призначення по областях.

      Що відомо про нестачу тестів і медзасобів для протидії коронавірусу

      • 20 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 мільйонів тестів з Китаю.
      • З України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою Covid-19.
      • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна зіштовхнулась із серйозною конкуренцією між країнами за медичні засоби, обладнання і навіть за лікарів, які працюватимуть в умовах карантину. За його словами, уряд контактує з усіма країнами і міжнародними організаціями щодо вирішення питання забезпечення українців усім необхідним.
      • Через ситуацію із коронавірусом Кабінет Міністрів скасував мита і ПДВ на певний перелік ліків та медичного обладнання.
      • Так, Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ певний перелік лікарських засобів, медичних виробів і обладнання, необхідних для запобігання поширення COVID-19, а також для локалізації та ліквідації спалаху.
      • Окрім того, Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу Україною. Таке рішення буде діяти до 19 квітня 2020 року.

      карантин
      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      В Україні поширили фейк про одужання від коронавірусу 8 людей
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Удар по малому та середньому бізнесу: як покращити фінансову ситуацію
      Тимофій Милованов
      сьогодні , 18:35 Найсмішніші меми тижня: жахливі реалії карантину та хто вбив Еріку
      Альона Захарова
      сьогодні , 18:30 "Будинок-монстр" поки не зноситимуть: судові війни довкола забудови на Подолі
      Ірина Шиба
      сьогодні , 17:50 Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст
      Емал Набі
      сьогодні , 17:43 Скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн
      Вероніка Климська
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук