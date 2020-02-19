Уряд ухвалив рішення про зменшення промислового забруднення: що зміниться

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, що запроваджує інтегрований дозвіл для великих підприємств, які найбільше забруднюють довкілля.

Підприємства здійснюватимуть моніторинг викидів та щорічно звітувати про дотримання умов інтегрованого дозволу. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

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Що таке інтегрований дозвіл?Це перелік вимог до обсягів забруднення та необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на довкілля. В ЄС усі великі підприємства обов’язково отримують такий дозвіл.

Гончарук запевняє, що запровадження цього дозволу сприятиме модернізації виробництва та впровадженню нових найкращих доступних технологій. А також призведе до зменшення промислового забруднення, покращення стану довкілля та здоров’я людей.

Які покарання передбачені для підприємств

Якщо підприємство не звітує, систематично порушує умови дозволу або не виконує його умови, йому можуть анулювати інтегрований дозвіл. Це означає, що робота підприємства буде зупинена, поки не будуть виконані всі умови дозволу.

Відзначимо, що за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я, у 2016 році в Україні забруднення атмосферного повітря призвело до понад 58 тисяч смертей. Забруднення довкілля на глобальному рівні спричиняє близько 16% передчасних смертей щорічно.

Відзначимо, що раніше Уряд ухвалив рішення про запуск Офісу контролю викидів в атмосферу у Кривому Розі. Офіс стежитиме за найбільшими підприємствами у місті. Також Офіс буде збирати інформацію і здійснювати екологічний контроль у найбільших промислових регіонах.