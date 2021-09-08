Усі судові справи, пов'язані з олігархами, помирають, – Малюська
Джерело:24 канал
В Україні єдиним органом, який може продемонструвати швидке й ефективне ухвалення рішень щодо олігархів, є Рада нацбезпеки й оборони. Однак навіть цей інструмент має певні недоліки, тому при ідеальному сценарії цим мав би займатись хтось інший.
Про це у програмі "Перехресний допит" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів міністр юстиції Денис Малюська. Як він зазначив, саме питання про те, хто визначатиме олігархів, з самого початку викликало найгарячішу дискусію.
До теми Проблем не буде, – Малюська сказав, як доводитимуть причетність олігарха до політики
За словами Малюськи, зараз не існує органу, у якого рівень незалежності від впливу олігархів був би таким, як в РНБО. Цим міг би займатись суд, однак є певні нюанси.
Якби у нас був нормальний суд, швидка процедура, якби ми не бачили, що насправді відбувається з усіма судовими справами, пов'язаними з олігархами. Вони усі помирають,
– наголосив міністр.
Дізнайтеся більше Його реально бояться, – Веніславський сказав, коли ухвалять закон про олігархів
Інтерв'ю з Денисом Малюською: дивіться відео
Законопроєкт про олігархів: коротко
- Під час засідання РНБО, яке відбулося 15 квітня, Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про деолігархізацію. Документ внесли у парламент у червні.
- Верховна Рада 1 липня підтримала законопроєкт у першому читанні. За його прийняття за основу проголосували 275 народних депутатів.
- За словами депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, значна кількість правок до законопроєкту про деолігархізацію стосується визначення Нацагентства з питань запобігання корупції як головного органу для визнання олігархів.
- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що документ у теперішньому вигляді порушує низку законів про права людей.
- Варто зауважити, що українці скептично налаштовані щодо законопроєкту. Зокрема, 56,4% громадян вважають, що документ не є загрозою для олігархів.