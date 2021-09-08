Усі судові справи, пов'язані з олігархами, помирають, – Малюська

8 вересня 2021 , 14:56
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Джерело:

24 канал

В Україні єдиним органом, який може продемонструвати швидке й ефективне ухвалення рішень щодо олігархів, є Рада нацбезпеки й оборони. Однак навіть цей інструмент має певні недоліки, тому при ідеальному сценарії цим мав би займатись хтось інший.

Про це у програмі "Перехресний допит" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів міністр юстиції Денис Малюська. Як він зазначив, саме питання про те, хто визначатиме олігархів, з самого початку викликало найгарячішу дискусію.

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За словами Малюськи, зараз не існує органу, у якого рівень незалежності від впливу олігархів був би таким, як в РНБО. Цим міг би займатись суд, однак є певні нюанси. 

Якби у нас був нормальний суд, швидка процедура, якби ми не бачили, що насправді відбувається з усіма судовими справами, пов'язаними з олігархами. Вони усі помирають,
– наголосив міністр. 

Зверніть увагу! Верховна Рада наразі готує законопроєкт про статус олігарха в Україні до другого читання. До нього подали понад 1 200 правок.

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Інтерв'ю з Денисом Малюською: дивіться відео

Законопроєкт про олігархів: коротко

  • Під час засідання РНБО, яке відбулося 15 квітня, Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про деолігархізацію. Документ внесли у парламент у червні. 
  • Верховна Рада 1 липня підтримала законопроєкт у першому читанні. За його прийняття за основу проголосували 275 народних депутатів.
  • За словами депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, значна кількість правок до законопроєкту про деолігархізацію стосується визначення Нацагентства з питань запобігання корупції як головного органу для визнання олігархів.
  • Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що документ у теперішньому вигляді порушує низку законів про права людей.
  • Варто зауважити, що українці скептично налаштовані щодо законопроєкту. Зокрема, 56,4% громадян вважають, що документ не є загрозою для олігархів. 
Автор: Тетяна Кійовська