Усі судові справи, пов'язані з олігархами, помирають, – Малюська

В Україні єдиним органом, який може продемонструвати швидке й ефективне ухвалення рішень щодо олігархів, є Рада нацбезпеки й оборони. Однак навіть цей інструмент має певні недоліки, тому при ідеальному сценарії цим мав би займатись хтось інший.

Про це у програмі "Перехресний допит" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів міністр юстиції Денис Малюська. Як він зазначив, саме питання про те, хто визначатиме олігархів, з самого початку викликало найгарячішу дискусію.

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За словами Малюськи, зараз не існує органу, у якого рівень незалежності від впливу олігархів був би таким, як в РНБО. Цим міг би займатись суд, однак є певні нюанси.

Якби у нас був нормальний суд, швидка процедура, якби ми не бачили, що насправді відбувається з усіма судовими справами, пов'язаними з олігархами. Вони усі помирають,

– наголосив міністр.

Верховна Рада наразі готує законопроєкт про статус олігарха в Україні до другого читання. До нього подали понад 1 200 правок.

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Інтерв'ю з Денисом Малюською: дивіться відео

Законопроєкт про олігархів: коротко