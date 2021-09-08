Все судебные дела, связанные с олигархами, умирают, – Малюська
Источник:24 канал
В Украине единственным органом, который может продемонстрировать быстрое и эффективное принятие решений в отношении олигархов, является Совет нацбезопасности и обороны. Однако даже этот инструмент имеет определенные недостатки, поэтому при идеальном сценарии этим должен заниматься кто-то другой.
Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал министр юстиции Денис Малюська. Как он отметил, именно вопрос о том, кто будет определять олигархов, с самого начала вызывал наиболее горячую дискуссию.
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По словам Малюськи, в настоящее время не существует органа, у которого уровень независимости от влияния олигархов был бы таким, как у СНБО. Этим мог бы заниматься суд, однако есть определенные нюансы.
Если бы у нас был нормальный суд, быстрая процедура, если бы мы не видели, что происходит со всеми судебными делами, связанными с олигархами. Они все умирают,
– подчеркнул министр.
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Интервью с Денисом Малюськой: смотрите видео
Законопроект об олигархах: коротко
- Во время заседания СНБО, которое состоялось 15 апреля, Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о деолигархизации. Документ внесли в парламент в июне.
- Верховная Рада 1 июля поддержала законопроект в первом чтении. За его принятие за основу проголосовали 275 народных депутатов.
- По словам депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, значительное количество поправок в законопроекту о деолигархизации касается определения Нацагентства по предупреждению коррупции как главного органа для признания олигархов.
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что документ в нынешнем виде нарушает ряд законов о правах человека.
- Стоит заметить, что украинцы скептически настроены к законопроекту. В частности, 56,4% граждан считают, что документ не является угрозой для олигархов.