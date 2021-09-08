Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал министр юстиции Денис Малюська. Как он отметил, именно вопрос о том, кто будет определять олигархов, с самого начала вызывал наиболее горячую дискуссию.

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По словам Малюськи, в настоящее время не существует органа, у которого уровень независимости от влияния олигархов был бы таким, как у СНБО. Этим мог бы заниматься суд, однако есть определенные нюансы.

Если бы у нас был нормальный суд, быстрая процедура, если бы мы не видели, что происходит со всеми судебными делами, связанными с олигархами. Они все умирают,

– подчеркнул министр.

Обратите внимание! Верховная Рада сейчас готовит законопроект о статусе олигарха в Украине ко второму чтению. К нему подали более 1200 поправок.

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Интервью с Денисом Малюськой: смотрите видео

Законопроект об олигархах: коротко