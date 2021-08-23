Успіхи упродовж цих 30 років вражають, – віцепрезидент Єврокомісії про Україну

Валдіс Домбровскіс пригадав, що Україна впродовж більшості останніх 30 років потерпала від політичної нестабільності, турбулентності та агресії Росії. Та успіхи країни протягом цих 30 років "вражають".

Віцепрезидент Єврокомісії пояснив, що мовиться про подолання авторитаризму та становлення демократії. Про це він заявив на спільному брифінгу з Денисом Шмигалем 22 серпня.

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Він пригадав, що більшу частину минулих десятиліть Україна потерпала від політичної нестабільності, турбулентності, включаючи революції.

Однак очевидно одне – Україна успішно подолала авторитаризм та стала на шлях демократії. Її успіхи упродовж цих 30 років вражають,

– заявив Домбровскіс.

Він також запевнив, що Євросоюз підтримує Україну. Зокрема мовиться й про макрофінансову допомогу. Валдіс Домбровскіс розповів, що держава виконала всі умови для її отримання.

Він запевнив, що Євросоюз привітав ухвалення Верховною Радою законів:

що дозволяють відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів;

а також про Вищу раду правосуддя з рекомендаціями Венеційської комісії.

Також він пояснив, що завдяки впровадженню угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом обсяг спільного товарообігу протягом перших 5 років зріс майже на 50%. Тому Україна стала одним з визначальний торгівельних партнерів Євросоюзу.

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