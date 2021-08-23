Успехи на протяжении этих 30 лет впечатляют, – вице-президент Еврокомиссии об Украине

Валдис Домбровскис вспомнил, что Украина на протяжении большинства последних 30 лет страдала от политической нестабильности, турбулентности и агрессии России. Но успехи страны в течение этих 30 лет "впечатляют".

Вице-президент Еврокомиссии пояснил, что речь идет о преодолении авторитаризма и становлении демократии. Об этом он заявил на совместном брифинге с Денисом Шмыгалем 22 августа.

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Он вспомнил, что большую часть прошлых десятилетий Украина страдала от политической нестабильности, турбулентности, включая революции.

Однако очевидно одно – Украина успешно преодолела авторитаризм и стала на путь демократии. Ее успехи на протяжении этих 30 лет впечатляют,

– заявил Домбровскис.

Он также заверил, что Евросоюз поддерживает Украину. В частности говорится и о макрофинансовой помощи. Валдис Домбровскис рассказал, что государство выполнило все условия для его получения.

Он заверил, что Евросоюз приветствовал принятие Верховной Радой законов:

что позволяют возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей;

а также о Высшем совете правосудия с рекомендациями Венецианской комиссии.

Также он пояснил, что благодаря внедрению соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом объем общего товарооборота в течение первых 5 лет вырос почти на 50%. Поэтому Украина стала одним из определяющих торговых партнеров Евросоюза.

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