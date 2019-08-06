15:26
6 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому Путін вчить Трампа. "Російська демократія" на практиці
      Вєсті Кремля
      21:30, 5 серпня
      Вєсті.UA: Куди зник Гройсман. З якими тваринами асоціюються топ-політики
      Вєсті.UA
      19:26, 5 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      УЗ треба відкласти транзит російських вагонів і спершу забезпечити національні інтереси, – ЗМІ

      184 Читать новость на русском
      Зерно
      Зерно / bizshid.com

      Україна знаходиться на межі транспортного колапсу.

      Через нестачу локомотивів залізниця не здатна вчасно доставляти вантажі, заявляють експерти. Найбільші втрати можуть понести аграрії, які в цьому році очікують рекордний урожай зернових – понад 70 млн тонн. Вивезти вирощене в порти на південь країни не дозволяє слабка локомотивна тяга і постійне зростання тарифів на перевезення, заявляють в профільних асоціаціях. Транспортний колапс може статися вже до кінця літа, коли залізниця зіткнеться з піковими навантаженнями, повідомляє 24 канал.

      При цьому повідомляється, що проблема має постійний характер. Так, за словами, виконавчого директора Української зернової асоціації Сергія Іващенка, в минулому році через нездатність "Укрзалізниці" впоратися з ситуацією зерновики зазнали втрат.

      Швидше за все, колапс буде, тому що ми дивимося на попередній рік, який теж був рекордний і "Укрзалізниця" не змогла з ним впоратися. Вивезла, так, але це було не тоді, коли потрібно було зерновикам, відповідно, це впливає на ціну, на вартість перевезення, на додаткові ризики, виконання контрактів, 
      – заявив Іващенко.

      При цьому, за словами зерновиків, "Укрзалізниця" не поспішає кардинальним чином працювати над поліпшенням логістики, зокрема по низькій пропускній здатності на в'їздах в порти.

      Також важливим моментом є бажання української залізниці заробляти на транзиті. Однак, за словами економіста Всеволода Степанюка, "Укрзалізниці" необхідно в першу чергу подбати про національні інтереси України.

      "Укрзалізниці" вигідніше обслуговувати транзитні іноземні вантажі, але дійсно, якщо враховувати, що "Укрзалізниця" – це державне підприємство, то державне підприємство повинно працювати в інтересах, перш за все, своєї держави, а не на прибуток, тобто повинно віддавати перевагу вітчизняним товаровиробникам", – заявив Степанюк.

      blog_ava
      Коломойський назвав двох своїх фаворитів на посаду прем’єра
      сьогодні
      12410
      Теги: Новини України Укрзалізниця Зерно
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Позбавити не можна залишити: чому не можна скасовувати депутатську недоторканість
      сьогодні , 15:00 Позбавити не можна залишити: чому не можна скасовувати депутатську недоторканість
      Артем Овдієнко 382
      Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      сьогодні , 13:30 Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      Ірина Поліщук 2643
      Різке зміцнення гривні: що далі буде з курсом
      сьогодні , 13:29 Різке зміцнення гривні: що далі буде з курсом
      Тетяна Острікова 1382
      Кадровые перестановки в командовании ВСУ: почему это хорошо?
      сьогодні , 12:00 Кадровые перестановки в командовании ВСУ: почему это хорошо?
      Юрій Бутусов 924
      Польський письменник презентує у Львові продовження світового бестселера
      сьогодні , 10:04 Польський письменник презентує у Львові продовження світового бестселера
      Під обкладинкою 1500
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук