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      В аеропорту Львова запровадили особливий режим через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Львівський міжнародний аеропорт / Фейсбук аеропорту "Львів"

      У Львівському міжнародному аеропорту почали перевіряти температуру в усіх пасажирів, що прибувають в Україну. Це має допомогти виявити у людини ознаку небезпечного коронавірусу. Адже саме підвищення температури тіла є одним зі симптомів Covid-19.

      Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами, повідомили у фейсбуці аеропорту "Львів".

      Важливо! Перший француз помер від коронавірусу

      У середньому процедура займає лише 10 – 15 секунд. Загалом усі служби в аеропорту працюють злагоджено і забезпечені захисними засобами: масками та рукавичками.

      Які ще аеропорти роблять температурний контроль пасажирів:

      • ​Через поширення коронавірусу в Італії, в аеропорту "Київ" (Жуляни) почали проводити обов'язкову температурну перевірку всіх пасажирів, які прибувають рейсами прямого авіасполучення з Італією. 
      • Таку ж перевірку роблять і в аеропорті Борисполя. 
       
      Коронавірус – симптоми
      •  висока температура, яка стабільно тримається;
      • погіршення загального стану;
      • втрата апетиту;
      • часте дихання, виникає задишка;
      • слабкість, млявість, зниження активності;
      • кашель різної інтенсивності.

      Як вберегтися від коронавірусу: поради ВООЗ

      • Регулярно мийте руки з милом.
      • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте.
      • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.
      • Мийте фрукти та овочі.
      • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

       

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус 2020 Новини Львова авіація Новини Здоров'я Здоров'я
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