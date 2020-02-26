В аеропорту Львова запровадили особливий режим через коронавірус

У Львівському міжнародному аеропорту почали перевіряти температуру в усіх пасажирів, що прибувають в Україну. Це має допомогти виявити у людини ознаку небезпечного коронавірусу. Адже саме підвищення температури тіла є одним зі симптомів Covid-19.

Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами, повідомили у фейсбуці аеропорту "Львів". Важливо! Перший француз помер від коронавірусу У середньому процедура займає лише 10 – 15 секунд. Загалом усі служби в аеропорту працюють злагоджено і забезпечені захисними засобами: масками та рукавичками. Які ще аеропорти роблять температурний контроль пасажирів: ​Через поширення коронавірусу в Італії, в аеропорту "Київ" (Жуляни) почали проводити обов'язкову температурну перевірку всіх пасажирів, які прибувають рейсами прямого авіасполучення з Італією.

Таку ж перевірку роблять і в аеропорті Борисполя. Коронавірус – симптоми висока температура, яка стабільно тримається;

погіршення загального стану;

втрата апетиту;

часте дихання, виникає задишка;

слабкість, млявість, зниження активності;

кашель різної інтенсивності. Як вберегтися від коронавірусу: поради ВООЗ Регулярно мийте руки з милом.

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте.

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.

Мийте фрукти та овочі.

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу