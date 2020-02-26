В аеропорту Львова запровадили особливий режим через коронавірус
У Львівському міжнародному аеропорту почали перевіряти температуру в усіх пасажирів, що прибувають в Україну. Це має допомогти виявити у людини ознаку небезпечного коронавірусу. Адже саме підвищення температури тіла є одним зі симптомів Covid-19.
Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами, повідомили у фейсбуці аеропорту "Львів".
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У середньому процедура займає лише 10 – 15 секунд. Загалом усі служби в аеропорту працюють злагоджено і забезпечені захисними засобами: масками та рукавичками.
Які ще аеропорти роблять температурний контроль пасажирів:
- Через поширення коронавірусу в Італії, в аеропорту "Київ" (Жуляни) почали проводити обов'язкову температурну перевірку всіх пасажирів, які прибувають рейсами прямого авіасполучення з Італією.
- Таку ж перевірку роблять і в аеропорті Борисполя.
- висока температура, яка стабільно тримається;
- погіршення загального стану;
- втрата апетиту;
- часте дихання, виникає задишка;
- слабкість, млявість, зниження активності;
- кашель різної інтенсивності.
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- Регулярно мийте руки з милом.
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте.
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.
- Мийте фрукти та овочі.
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу