В аварії на Львівщині загинув районний військовий комісар

У неділю ввечері, 25 березня, у Дрогобичі на Львівщині трапилася автомобільна аварія. В цій ДТП загинув військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об'єднаного районного військкомату.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Департамент уточнив, що 33-річний водій автомобіля BMW на литовській реєстрації виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 52-річний військовий комісар.

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Від отриманих травм комісар помер на місці аварії. Водія BMW доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та переломом ноги. Після надання медичної допомоги чоловіка відпустили додому.

Всі причини та обставини аварії розслідує поліція.