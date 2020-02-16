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      В Києві невідомий напав на журналістку 24 каналу

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      В Києві невідомий напав на журналістку Анну Калюжну / Фото з соцмереж

      У Києві в Дніпровському районі невідомий напав на журналістку 24 каналу Анну Калюжну.

      Сталося це на вулиці Сверстюка, неподалік житлового комплексу "Київська Венеція", приблизно о 23:30. 

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      Чоловік підбіг до журналістки, схопив її за обличчя і спробував затулити рота. Їй вдалося закричати, і на допомогу їй прибіг чоловік, який ішов попереду з сім'єю. Тож, нападник втік на велосипеді.

      Наразі про мотиви нападника не відомі. Анна Калюжна не виключає, що це може бути пов'язано з професійною діяльністю.

      Що відомо про журналістську діяльність Анни Калюжної? Вона працює в ЗМІ сім років, більше ніж три роки – на 24 каналі. Спеціалізується на висвітлені судової реформи та антикорупційних органів, а також на роботі Верховної Ради.

      Останні три місяці є автором і ведучою блогу "Політична кухня", де розповідає про підкилимні домовленості представників влади.

      Увага! 24 канал шукає свідків нападу на журналістку Анну Калюжну. Можливо, ви проходили поруч, або проїжджали і відеореєстратори могли зафіксувати напад. І всіх, хто щось бачив, просимо зв'язатись з нашою редакцією за телефоном +380504389167.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини Києва ЗМІ Журналісти Новини України
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