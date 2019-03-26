В Києві відбудеться конференція CASES: Marketing, Strategy & PR
30 березня в Києві пройде конференція про стратегії розвитку брендів, маркетингові комунікації та PR.
CASES: Marketing, Strategy & PR – це цілий день обміну досвідом з українськими і міжнародними брендами.
Серед спікерів – Mastercard, MacPaw, BBDO Ukraine, Postmen, GRAPE, Tabasco, Havas, UM Ukraine.
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Кожна доповідь на конференції – це кейс-стаді конкретного проекту з детальним розбором всього процесу від постановки задачі і розробки до втілення ідеї в життя і отримання фактичних результатів.
Більше інформації про конференцію, програму та спікерів за посиланням.
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