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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      В Києві відбудеться конференція CASES: Marketing, Strategy & PR

      19 Читать новость на русском
      В Києві відбудеться конференція CASES: Marketing, Strategy & PR

      30 березня в Києві пройде конференція про стратегії розвитку брендів, маркетингові комунікації та PR.

      CASES: Marketing, Strategy & PR це цілий день обміну досвідом з українськими і міжнародними брендами.

      Серед спікерів Mastercard, MacPaw, BBDO Ukraine, Postmen, GRAPE, Tabasco, Havas, UM Ukraine.

      Для читачів 24 каналу діє промокод на знижку 10%! Скористайтеся промокодом 24.friends при реєстрації.

      Кожна доповідь на конференції це кейс-стаді конкретного проекту з детальним розбором всього процесу від постановки задачі і розробки до втілення ідеї в життя і отримання фактичних результатів.

      Більше інформації про конференцію, програму та спікерів за посиланням.

       

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      Теги: Новини Києва
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